ВСУ ошарашили оккупантов внезапностью: на Харьковщине защитники Украины продвинулись на 20 км - ISW

ВСУ начали локальные, но эффективные контратаки в районе Изюма / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины прибегли к тактической внезапности и 7 сентября смогли продвинуться как минимум на 20 км вглубь захваченной Россией территории в восточной части Харьковской области, отбив примерно 400 квадратных километров. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, ВСУ умело используют развертывание российских войск вдали от Изюма и Харькова, чтобы отвоевать территорию и угрожать российским наземным линиям связи в этом районе. Такие действия вызывают деморализованную реакцию пропагандистов из РФ.

Аналитики считают, что ВСУ на юго-востоке Харьковщины могут использовать переброску оккупантов на Южную ось для проведения авантюристического, но очень эффективного контрнаступления к северо-западу от Изюма.

Ранее российские источники утверждали, что войска РФ начали перебрасывать в этот район подкрепления для защиты от наступления Сил обороны Украины. Группировка оккупантов там, вероятно, была недостаточно укомплектована из-за предыдущих развертываний вражеских войск для поддержки усилий по захвату оставшейся части Донецкой области и поддержке южного направления.

В ISW подчеркивают, что операции ВСУ в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг. А это позволило украинским защитникам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

Российские блогеры выразили обеспокоенность тем, что такая украинская контратака направлена на то, чтобы перерезать наземные линии связи с тыловыми районами ВС РФ в Купянске и Изюме. Пропагандисты признали, что это позволит украинским войскам изолировать российские группировки в указанных районах и отбить большие участки территории.

Так, блогеры с РФ, используя в основном панические и унылые тона, акцентировали на значительных успехах Украины и заявили, что украинское контрнаступление на юге может отвлечь внимание от продолжающихся действий на Харьковщине, которые они называют главными украинскими усилиями.

"Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими пропагандистами свидетельствует о масштабе неожиданности, достигнутой войсками Украины, что, вероятно, успешно деморализует российские силы", – убеждены аналитики ISW.

Ситуация в Харьковской области

Силы обороны Украины провели успешные контратаки в Харьковской области в районе Балаклеи и, вероятно, отбросили войска России на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Украинцы, похоже, взяли поселок Вербовка, который прилагает к Балаклее с северо-запада и юго-западный район самой Балаклеи – Лагеря. Оккупанты могли потерять и другие позиции в Балаклейском районе. Об этом сообщили в Институте изучения войны 7 сентября.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявил вчера, что Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

В районе Балаклеи в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Новая Гусаровка. Они сняли флаг оккупантов, который был водружен у сельсовета в населенном пункте.

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