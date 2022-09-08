Украина получила от Запада ударные грузовики с ракетами Harpoon

Морские дальнобойные ракеты Harpoon разместили на грузовиках и передали их Украине / Скриншот Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины получили от Запада обновленный вариант противокорабельных комплексов Harpoon. Страны-партнеры сняли ракеты морского базирования с корабля и разместили их на грузовиках с платформами. Украинские бойцы тренировались применять такое оружие еще в мае. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по вопросам закупок Билл Лаплант.

Как сообщает Defence News, он рассказал о том, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования. Но перед тем, как их отдать, комплексы переоборудовали на автомобили.

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Ракеты сняли с кораблей и поместили их на грузовики.

"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования… Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами", - объяснил Лаплант.

Также он добавил, что на одном автомобиле решили установить модули Harpoon, а на другом источник питания.

Билл Лаплант подчеркнул, что военные научились использовать такое оружие еще в мае.

Справка

Ракеты Harpoon

Harpoon – американская противокорабельная ракета, одна из самых распространенных в мире. Производится с 1975 года. За период использования было проведено большое количество ее обновлений и модификаций.

Ракеты можно запускать с подводных лодок, надводных кораблей, береговых комплексов или с воздуха.

Максимальная дальность ракеты Harpoon – около 140-315 километров. Дальность пуска зависит от варианта и модификации ракеты.

Украина получила Harpoon в июне.

Военная помощь Запада Украине

В конце августа Испания предоставила Украине пакет военной помощи. Мадрид отправил Киеву батарею противовоздушной обороны, бронированные автомобили и боеприпасы. Кроме того, украинскому государству предоставили 1000 тонн дизеля.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона за военную помощь Лондона. По его словам, противотанковые ракеты Лондона, в том числе, помогли ВСУ остановить огромные колонны российской бронетехники.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября заявил, что на новой встрече в формате Рамштайн будет объявлено об очередном пакете военной помощи Украине. В новом пакете окажутся дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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