США одобрили выделение Украине дополнительных вооружений на 675 миллионов долларов - Reuters

США одобрили выделение Украине вооружений на 675 млн долларов / Коллаж фото Reuters, Википедия

США передадут Украине дополнительное оружие на 675 млн долларов. Такое решение утвердил президент США Джо Байден. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи лидеров обороны, сообщает Reuters.

Остин выступил на авиабазе Рамштайн в Германии, где собрались представители более 40 стран. Большинство из этих стран являются членами НАТО и ЕС.

Он отметил, что на собрании будут обсуждать вопрос подготовки украинских военных и улучшения своих собственных оборонно-промышленных баз в долгосрочной перспективе.

Известно, что в новый пакет войдут:

гаубицы со 105-мм калибром;

артиллерийские снаряды;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

автомобили Humvee;

бронированные машины скорой помощи;

противотанковые системы;

стрелковое оружие и другая помощь.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи будут включены дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Военная помощь Украине от США

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

27 августа сообщалось, что министерство обороны США закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Пентагон заключил сделку на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon.

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