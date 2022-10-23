Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФ

Взрыв в Сирии / inshe.tv

21 октября, в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск, Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), вследствие чего был уничтожен завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе.

SOHR также сообщает, что последнее время этот военный аэропорт полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы".

Источники SOHR также сообщили, что там видели членов иранского элитного подразделения КСИР и экспертов "Хезболлы", которые проходили обучения в Иране.

В начале 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов. Также отмечается, что члены "Хезболлы" проводили буровые работы вокруг аэропорта для хранения полученного от Ирана оружия.

Как сообщает в Facebook израильский журналист Макс Лурье, готовая партия оружия, которая там была произведена, предназначалась для России.

Кроме того, Израиль уничтожил еще одну крупную партию дронов, которую предназначали России.

Иран поставляет России дроны для войны против Украины

В МИД Украины официально назвали Иран соучастником военных преступлений и терактов России в Украине. Киев призвал Тегеран отказаться от поставок Москве вооружений, иначе иранское государство столкнется с серьезной ответственностью. Украина призвала ЕС ввести санкции против Ирана на фоне сообщений о возможной передаче России баллистических ракет земля-земля.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран якобы не передает Москве оружие, в том числе и дроны камикадзе для атак на украинские города. Кроме того, он сказал, что иранские представители готовы к переговорам с Украиной с целью "опровержения обвинений".

20 октября Евросоюз ввел санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе, которые оккупанты применяют в Украине. Заморожены активы трех физических и одного юридического лица, которые несут ответственность за поставки Москве дронов.

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