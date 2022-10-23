УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФ

23 октября 2022, 16:57

Израильский журналист Макс Лурье сообщил, что готовая партия оружия предназначалась для России.

Взрыв
Взрыв в Сирии / inshe.tv

21 октября, в районе военного аэропорта Димас в западной части провинции Дамаск, Израиль нанес ракетные удары по территории Сирии.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), вследствие чего был уничтожен завод по сбору иранских беспилотников-камикадзе.

SOHR также сообщает, что последнее время этот военный аэропорт полностью контролировался иранцами и поддерживаемыми ими боевиками, в том числе и членами "Хезболлы".

Источники SOHR также сообщили, что там видели членов иранского элитного подразделения КСИР и экспертов "Хезболлы", которые проходили обучения в Иране.

В начале 2022 года туда прибыли партии оружия, боеприпасов и компонентов для сбора дронов. Также отмечается, что члены "Хезболлы" проводили буровые работы вокруг аэропорта для хранения полученного от Ирана оружия.

Как сообщает в Facebook израильский журналист Макс Лурье, готовая партия оружия, которая там была произведена, предназначалась для России.

Кроме того, Израиль уничтожил еще одну крупную партию дронов, которую предназначали России.

Израиль

Иран поставляет России дроны для войны против Украины

В МИД Украины официально назвали Иран соучастником военных преступлений и терактов России в Украине. Киев призвал Тегеран отказаться от поставок Москве вооружений, иначе иранское государство столкнется с серьезной ответственностью. Украина призвала ЕС ввести санкции против Ирана на фоне сообщений о возможной передаче России баллистических ракет земля-земля.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран якобы не передает Москве оружие, в том числе и дроны камикадзе для атак на украинские города. Кроме того, он сказал, что иранские представители готовы к переговорам с Украиной с целью "опровержения обвинений".

20 октября Евросоюз ввел санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе, которые оккупанты применяют в Украине. Заморожены активы трех физических и одного юридического лица, которые несут ответственность за поставки Москве дронов.

Читайте также:

война в Украине Сирия Израиль дроны Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:07

"Хочет умиротворить агрессора": у Зеленского осадили Саркози за скандальные слова о войне

16:57

Израиль уничтожил в Сирии производство иранских дронов и склад готовой продукции для РФВидео

16:49

"Разжигание геноцида": Кулеба жестко ответил на призыв пропагандиста РФ сжигать украинских детей

16:32

Мороз и снегопад: когда в Украину ворвется зимаВидео

16:29

Запроданка Таисия Повалий рассказала, почему ее не хочет путинист Игорь ЛихутаВидео

Реклама
16:26

В Херсоне прогремел мощный взрыв: совершено покушение на "начальника СИЗО"Видео

16:10

Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денегВидео

16:06

"Это лишь оттягивает приговор РФ": экс-депутат Госдумы объяснил, какую планку не готов перешагнуть ПутинВидео

16:01

Враги ели собак, кошек, не жалели никого: лидер Kozak System рассказал об ужасах войны на Киевщине

15:50

Солнечное затмение 25 октября 2022: Овнам кризис, Ракам - любовь, Скорпионам - большие переменыВидео

15:48

Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецептВидео

15:41

Пилоты задохнулись в воздухе: неожиданная версия крушения Су-30 в ИркутскеВидео

15:40

20 лет без Анатолия Евдокименко: София Ротару в слезах показала могилу любимого мужчины

15:15

Грузины из ВСУ показали, как безжалостно уничтожили 16 российских оккупантовВидео

15:05

Эктор Хименес-Браво показал шокирующие кадры из Николаева: "Вот это "русский мир"

15:00

"Товарищ, пройдемте": как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао прогнали со съезда Компартии

14:53

ВСУ пошли вперед и "подвинули линию фронта" на Южном направленииВидео

14:24

В Вашингтоне обеспокоены геополитическими аферами Илона Маска – The Washington Post

14:20

Крутое пике: в РФ военный самолет Су-30 рухнул на жилые дома, есть жертвыВидео

14:16

День ангела в ноябре 2022: именинники месяца

Реклама
14:12

Принесет в дом прибыль и гармонию: как заставить декабрист цвестиВидео

13:33

Монатик вывел на сцену в Мадриде малышей-сыновей и растрогал СетьВидео

13:23

Военное положение по всей России: Марк Фейгин дал однозначный прогноз

12:51

В Киеве снова используют веерные отключения света

12:49

Как быстро высушить одежду: ускоренный способ от шотландских хозяек

12:46

"Это наш метод": известный пропагандист РФ призвал топить и сжигать украинских детейВидео

12:37

"Зависть и осуждение": Пэрис Хилтон заставила Меган Маркл извиниться за свой длинный язык

12:36

Момент падения Су-34 на жилой дом в Ейске попал на видео - очевидцы были в шокеВидео

12:16

Фейгин пояснил, чем опасно жителям оккупированных регионов Украины путинское "военное положение"Видео

12:16

Гороскоп Таро на неделю 24-30 октября: Ракам – судьбоносная встреча, Скорпионам – тревога, Стрельцам – успех

11:58

"Только бушлаты и советские танки": оккупант скулит матери с фронта из-за нищеты армии РФВидео

11:53

Как определить есть ли пальмовое масло в продукте: что будет со здоровьем

11:48

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всегоВидео

11:38

Си Цзиньпин в третий раз возглавил Китай и подобрал себе лояльное ПолитбюроВидео

11:02

В Энергодаре был "прилет" в отель, который облюбовали оккупанты и коллаборантыВидео

10:22

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: разрушена квартира, теплотрасса, детская площадкаВидео

10:14

"70% мобиков из полка отказались воевать": на Луганщине новоприбывшие оккупанты сбежали с передовойВидео

09:57

День тещи 2022 в Украине: душевные поздравления и милые картинки

09:36

Подорвать Крымский мост Украине помогали россияне на территории РФ - ПономаревВидео

09:26

"Зайдут даже в Луганск": ВСУ могут освободить юг и восток за 3 месяца – генерал МаломужВидео

Реклама
09:10

Гороскоп на сегодня 23 октября 2022: Весам – приятные перемены, Скорпионам- хорошие новости, Водолеям – успехВидео

08:35

ВСУ разгромили место дислокации россиян в Новой Каховке: 150 оккупантов стали "300-ми"Видео

08:30

"Придет условный Путин-2": РФ может ожидать распад, но осколки "империи" опасны - Сунгуровский

08:20

Путин понял, что война ему не по средстваммнение

07:40

Путин развязал себе руки: Жданов оценил риск нанесения ядерного удара РоссиейВидео

06:23

Новый Китай появился на горизонте, и ничего хорошего он миру не несетмнение

05:20

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

05:15

Бабье лето возвращается: украинцев удивили неожиданным прогнозом и назвали датыВидео

05:00

ВСУ получат серьезные преимущества, если выбьют войска РФ с правобережья Херсонщины – ЖдановВидео

04:00

Путин готов забрасывать Украину телами, контрнаступление ВСУ притормозилось - ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять