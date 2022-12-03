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"HIMARS в действии": генерал Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг Крыма

3 декабря 2022, 22:26

Американский генерал заметил, что вся российская логистика оказалась в зоне досягаемости снарядов HIMARS.

'HIMARS в действии': генерал Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг Крыма
Ходжес заявил, что украинские войска затягивают петлю вокруг Крыма / УНИАН

Вооруженные силы Украины затягивают петлю вокруг Крыма. Линия снабжения от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск уже частично простреливается HIMARS. Об этом заявил бывший командующий войск США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает New Debate.

Как отметил Ходжес, украинские защитники имеют огромное преимущество на фронте, поскольку из-за недавнего освобождения Херсона в радиусе действия HIMARS и другой высокоточной артиллерии оказались оба берега Днепра. Но важнее то, что вся российская логистика оказалась в зоне досягаемости снарядов HIMARS. Теперь захватчикам будет очень проблематично пополнять свои запасы техники, топлива и боеприпасов в Крыму через наземный маршрут вдоль Азовского моря.

"Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона – это правое крыло. Усилия, которые начались в начале сентября в Харьковской области и продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, – это левое", - пояснил генерал.

По словам эксперта, именно эти две контрнаступательные группировки ВСУ в скором будущем сомкнутся в Крыму.

Ходжес подчеркнул, что у россиян сейчас есть только две линии снабжения, которые ведут в Крым. Первая – это Крымский мост, который очень сильно поврежден. А вторая линия снабжения тянется от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск. Этот район уже сейчас частично находится в радиусе действия HIMARS.

"Единственным возможным способом доставить или вывезти что-то из Крыма скоро будут корабли, которые, конечно, уязвимы", - резюмировал эксперт.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее намекнул, что Крым может быть освобожден за полгода. В частности, через 6 месяцев Подоляк намерен включиться в эфир из Ялты. По мнению чиновника, полуостров должен вернуться в состав Украины военным путем.

Советник офиса президента Алексей Арестович также считает возможным освобождение Крымского полуострова через полгода. Как утверждает Арестович, российским оккупантам сложно будет удержать территорию.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым может вернуться в Украину после наступления ВСУ на позиции врага на оккупированном полуострове или в результате дипломатического диалога между Киевом и новой российской властью. Если логистика оккупантов будет разрушена, они могут добровольно покинуть Крым.

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