Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУ

Украина продолжает получать поддержку от международных партнеров. Так, правительство Германии поставило украинской армии 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортера танков M1070 Oshkosh. Об этом говорится на сайте германского правительства.
Отмечается, что общее количество переданных Украине немецких бронеавтомобилей Dingo составляет 50 (именно столько ранее и обещалось), а тягачей M1079 Oshkosh – 12.
Кроме того, немецкое правительство анонсировало передачу 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 миллиметров, 80 пикапов, 90 противодронных датчиков и средств помех, две ангарные палатки и семь грузовиков.
Что известно о САУ RCH-155
САУ RCH-155 - дистанционно управляемая самоходная пушка-гаубица калибра 155, которая представляет собой пушку закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов германо-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer.
В распоряжении САУ - ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система заряжания с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных зарядов. САУ может управлять только два человека, пишет Википедия.
Военная помощь Украине
Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.
Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.
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