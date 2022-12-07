Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo и анонсировала поставку мощных САУ

Общее количество переданных Украине немецких бронеавтомобилей Dingo составляет 50 единиц.

Германия передала Украине бронеавтомобили Dingo / pixabay, defenceredefined.com.cy

Украина продолжает получать поддержку от международных партнеров. Так, правительство Германии поставило украинской армии 20 бронеавтомобилей Dingo, а также два тягача-транспортера танков M1070 Oshkosh. Об этом говорится на сайте германского правительства.

Отмечается, что общее количество переданных Украине немецких бронеавтомобилей Dingo составляет 50 (именно столько ранее и обещалось), а тягачей M1079 Oshkosh – 12.

Кроме того, немецкое правительство анонсировало передачу 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 миллиметров, 80 пикапов, 90 противодронных датчиков и средств помех, две ангарные палатки и семь грузовиков.

Что известно о САУ RCH-155 САУ RCH-155 - дистанционно управляемая самоходная пушка-гаубица калибра 155, которая представляет собой пушку закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов германо-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer. В распоряжении САУ - ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система заряжания с боекомплектом в 30 снаряженных снарядов и 144 модульных метательных зарядов. САУ может управлять только два человека, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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