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Оккупанты ударили ракетами по Черниговщине: под завалами остаются люди

8 февраля 2023, 17:34
Российские оккупанты выпустили 2 ракеты из двух реактивных самолетов. По одному из населенных пунктов варили ракеты типа "воздух - земля".
обстрел Черниговской области
РФ авиацией обстреляла Черниговскую область / Telegram

Российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. Они выпустили ракеты из двух реактивных истребителей. Об этом сообщает председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Прилет зафиксировали в районе населенного пункта Семеновка.

"Авиационный прилет в Семеновской общине. Использовано 2 ракеты типа "воздух-земля".Информация о жертвах и разрушениях уточняются.Не игнорируйте сигнал "Воздушная тревога", - написал Чаус.

В ОК "Север" отметили, что в результате удара ракетами пострадал по меньшей мере один гражданский человек. Под завалами могут оставаться три человека. Однако эта информация является предварительной.

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, вечером 1 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. Российская ракета попала в жилой дом. В результате попадания были разрушены два подъезда, людей доставали из-под завалов.

В результате ракетного удара четыре человека погибли, два человека были спасены из-под завалов. 18 человек были травмированы. Утром 3 февраля спасатели сообщили, что завершили разбирать завалы разрушенного дома.

Ранее сообщалось, что РФ может готовить новый удар по Украине. Оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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