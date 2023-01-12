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Пили, ели и ни о чем не подозревали: появилось фото оккупантов за пару часов до "бавовны" в Макеевке

12 января 2023, 16:19
Несколько сотен российских оккупантов собрали в Макеевском ПТУ, чтобы те послушали новогоднее обращение Путина. Их уничтожили HIMARSы.
Макеевка
В Макеевке ВСУ ликвидировали 600 оккупантов / Коллаж фото Telegram, скриншот из видео

Украинские военные мощно ликвидировали сотни российских оккупантов, которых военное командование РФ загнало в Макеевское ПТУ. HIMARSы прилетели под бой курантов, а оккупанты даже ни о чем не догадывались. Они ели, пили и радовались Новому году.

Блогер-расследователь Иракли Комахидзе опубликовал фото этих мобилизованных, которые было сделано за несколько часов до "мощного подарка" от ВСУ. Оккупанты улыбались и не стеснялись позировать на камеру.

"Российские паблики распространяют фото от 31 декабря с ПТУ Макеевки с мобилизованными оккупантами, празднующими Новый год, которые в последние секунды жизни собрались выпить тост "этот год был сложным … за победу", - написал Комахидзе.

оккупанты в Макеевке
Оккупанты перед прилетов по базе врага в Макеевке / Иракли Комахидзе

Удар по базе оккупантов в Макеевке

Ровно в полночь 1 января было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В Сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке погибли только 63 военных.

10 января в ГУР Минобороны опубликовали перехват телефонного разговора российского оккупанта и его жены. В беседе говорится о том, что власти РФ умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт. На самом деле там погибло более 600 захватчиков.

"Звонил Серега Оленкин. Он лично перевозил тела вот этих из Макеевки, вот где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез", - рассказывает жена россиянина.

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