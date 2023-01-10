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"Жертв вывозили КамАЗами": оккупанты раскрыли безумные потери РФ в Макеевке - перехват ГУР

10 января 2023, 20:21
Власти РФ тщательно замалчивают огромные потери российской армии в Макеевке, чтобы не поднялся бунт.
российская армия, российские военные, российские оккупанты
Оккупанты раскрыли огромные потери РФ в Макеевке / ua.depositphotos.com

Власти РФ тщательно скрывают истинные потери оккупантов на войне в Украине. Так случилось и с захватчиками во временно оккупированной Макеевке, которых ВСУ ловко ликвидировали в новогоднюю ночь. Об этом рассказал российский оккупант во время телефонного разговора со своей женой.

Так, в перехваченной и опубликованной ГУР беседе говорится о том, что власти РФ умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт. На самом деле там погибло более 600 захватчиков.

"Звонил Серега Оленкин. Он лично перевозил тела вот этих из Макеевки, вот где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез", - рассказывает жена россиянина.

В свою очередь оккупант не удивляется, а наоборот подтверждает эту информацию: "Я же тебе говорил, а ты мне: "Нет, 63!" - сказал он.

Отвечая на вопрос россиянки, почему власти РФ об этом умалчивают, захватчик заявил: "Чтобы бунт не подняли".

'Жертв вывозили КамАЗами': оккупанты раскрыли безумные потери РФ в Макеевке - перехват ГУР
Власти РФ умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт / Скриншот

Удар по базе оккупантов в Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В Сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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