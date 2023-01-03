"Город содрогнулся, россияне прячутся в домах культуры": житель Макеевки рассказал об ударе по базе РФ

Захватчики "порасползались" по домам культуры спальных районов города, они с перепугу поставили большее количество блокпостов.

Взрыв в Макеевке был такой силы, что оккупированный город содрогнулся, рассказали местные жител/ скрин, УНИАН

Жители оккупированной Макеевки в Донецкой области рассказывают о нескольких сотнях погибших оккупантов в результате удара Вооруженных сил Украины по месту расположения захватчиков в ночь на 1 января. По словам местных жителей, взрыв был настолько мощным, что в тот момент город буквально содрогнулся.

Об этом рассказали в комментарии ТСН.uа жители оккупированной Макеевки. По словам одного из них, его дом содрогнулся в момент взрыва, хотя расположен в 15 километрах от ПТУ, на которое пришелся удар.

"В городе поговаривают, что погибли как минимум 300 военных. Подтверждением этого может быть то, что взрыв был очень мощным. Город вздрогнул в тот миг. Мой дом тоже, хотя расположен где-то в 15 километрах от училища, где произошел взрыв", – рассказывает местный житель.

Также он сообщил, что оккупанты теперь прячутся в домах культуры и выставили большее количество блокпостов.

"После этого взрыва видим, что россияне размещаются в домах культуры спальных районов города, увеличилось количество блокпостов", – отмечает собеседник издания.

Удар по оккупантам в Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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