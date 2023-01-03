Украинский удар по базе РФ в Макеевке является позором для Путина – NYT

"Ястребы" российской прослойки блогеров и военкоров не верят официальным заявлениям Минобороны РФ.

Владимира Путина обвинили в провале из-за удара по оккупантам в Макеевке / kremlin.ru

Мощный удар по базе РФ в захваченной Макеевке Донецкой области, в результате которого были уничтожены сотни оккупантов, является личным провалом Владимира Путина.

Украинская атака по базе РФ с мобилизованными в Макеевке может стать одним из крупнейших провалов Путина за 10 месяцев войны в плане потерь, говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что официально Минобороны РФ признает гибель 63 военных, однако российские военкоры и блогеры говорят, что потери в разы больше.

Американские журналисты уверены в том, что за провал РФ в Макеевке вина лежит лично на президенте РФ.

Подчеркивается, что "ястребы" российской прослойки блогеров и военкоров не верят официальным заявлениям Минобороны. Они говорят про сотни уничтоженных и раненых. Также украинская сторона говорит об около 400 ликвидированных солдат.

В материале отмечается, что даже самое низкое количество будет одним из самых кровавых эпизодов войны для ВС РФ. Это личная ошибка президента Путина, который обещал исправить вопиющие ошибки и слабости в армии.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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