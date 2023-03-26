"Изо всех сил пыталась удержать жизнь": возлюбленная "Да Винчи" лично вывозила его после ранения

Во время разговора с журналисткой Алина Михайлова поделилась, что самыми счастливыми днями в ее жизни были те, что она провела вместе с "Да Винчи".

Возлюбленная "Да Винчи" лично вывозила его после ранения / facebook.com/MAlina.Mykhailova

Невеста погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого. Она была рядом с Дмитрием в первые минуты после того, как он был ранен. Об этом рассказала сама Алина в откровенном разговоре с журналисткой Виолеттой Киртокой.

"Мало кто знает, что Алина лично вывозила раненого возлюбленного. Что она своими руками пыталась спасти его. Что она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких) пытаясь удержать жизнь в дорогой груди", - сообщила Киртока.

Во время разговора с журналисткой Алина Михайлова поделилась, что самыми счастливыми днями в ее жизни были те, что она провела вместе с "Да Винчи". Она признала, что не может пережить потерю своего возлюбленного, который был ранен в результате обстрела российских войск. К слову, Алина и "Да Винчи" провели вместе 6 лет.

видео дня

"Жизнь Алины закончилась 7 марта. Моя – в 14:23 того же дня, когда Алина выкрикнула мне в трубку, что "Да Винчи" – тяжелый 300-ый. А через 20 минут его собрат сказал, что врачи констатируют смерть", - написала Киртока.

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

10 марта, в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

Вас может заинтересовать: