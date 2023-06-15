УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

Мария Тупик
15 июня 2023, 19:12 обновлено 15 июня, 19:18
34
Президент рассказал, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.
Владимир Зеленский , контрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский о контрнаступлении ВСУ / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграет войну против Украины.

В интервью NBC News президент отметил, что это случится в случае, если наши защитники добьются успеха в контрнаступлении.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине (контрнаступление украинских защитников - ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - отметил глава государства.

Он также уточнил, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео о том, как проходит контрнаступление ВСУ:

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

19:23 Украина
Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

19:12 Украина
Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в воде

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в воде

18:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:23

"У украинцев есть немало боевых мощностей": глава Пентагона жестко осадил РФ

19:12

Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУВидео

18:48

Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в водеВидео

18:44

"Будет обострение": астрологи предупредили о максимально тяжелых потерях для УкраиныВидео

18:29

В чем разница между книгой и книжкой: Авраменко поразил неожиданным ответомВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:51

"Лицо России": в сети высмеяли танцующую и поющую Волочкову

17:43

Повышения тарифов на электричество: украинцам пересчитают субсидии

17:36

Расстреляли в упор и не давали забрать тела: российская ДРГ убила 6 лесоводов на Сумщине

17:32

В Украину вторгнется самая сильная жара за последнее время: синоптики объявили датыВидео

Реклама
17:31

Опять в нищете: в России скончалась популярная актриса советского кино

17:17

"Чувствую себя изгнанником": популярный украинский дизайнер совершил каминг-аутВидео

17:08

Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

17:00

Россия будет запускать по Украине ракеты Х-35, которые трудно обнаруживать - ИгнатВидео

16:53

Что нужно сделать летом, чтобы стать счастливым: совет всем знакам зодиакаВидео

16:50

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте реклама

16:38

Грета Тунберг посмеялась над ООН за бездействие после подрыва Каховской ГЭСВидео

16:38

Он никогда не вернется: 6 признаков конца отношений

16:37

Киркоров с отвращением "набросился" на Галкина и вступился за Пугачеву

16:31

Какие 5 самых сильных вещей в доме притягивают нищету: о них говорила даже ВангаВидео

16:27

"Потом я уже буду не я": онкобольная Доэрти рассказала про операцию на мозге

Реклама
15:59

Что будет, если каждый день есть бутерброды: неожиданные сведения о перекусахВидео

15:57

Европарламент принял резолюцию и призвал НАТО официально пригласить Украину в АльянсВидео

15:56

Родители выбрали ребенку имя, напоминающее бактерию: родственники разразились смехом

15:46

Блестящий результат удивит всех: как очистить налет с душевой лейки – супер-трюки

15:37

ВСУ наступают, бойцы продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – ГенштабВидео

15:33

Исчезла в феврале: НАБУ разыскивает экс-депутатку Королевскую

15:28

Зачем 16 июня нужно открыть все окна и двери в квартире: приметы и что нельзя делатьВидео

15:16

Любовный гороскоп на неделю 19-25 июня: Рыбам – забота о себе, Девам- свиданиеВидео

14:53

Больше их не надо жарить: самое лучшее блюдо из кабачков за 20 минут - новый рецептВидео

14:53

ВСУ продвигаются на Таврическом направлении: уничтожили 4 роты оккупантов – генерал

14:35

Россия готовится к ракетному террору по Украине: под угрозой центральные областиВидео

14:32

Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

14:22

Соловьев обезумел: пропагандист заявил, что украинцы командуют БайденомВидео

14:13

От пятен не останется ни следа: 5 лучших способов, как помыть диван в домашних условиях

14:13

Придумают "гражданство РФ" у военных: в СБУ заявили о провокации врагаВидео

13:40

Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

13:38

Головоломка с хитрым трюком: надо за 10 секунд остановить вращающуюся иллюзию

13:36

Главная битва впереди, ВСУ задействовали только 3 из 12 новых бригад – ReutersВидео

13:18

Монатик храбро спел со зрителями в укрытии во время воздушной тревогиВидео

12:56

Гороскоп на завтра 16 июня 2023: Скорпиону – хороший день, Водолеям - проблемыВидео

Реклама
12:47

Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"Видео

12:44

"Раньше 2024 года": Подоляк дал оптимистичный прогноз по завершению войны

11:57

Яркая головоломка: нужно найти двух собак меньше, чем за одну минуту

11:55

Топ-4 самых честных знаков зодиака: астролог рассказал, кому всегда можно доверятьВидео

11:33

Успех в контрнаступлении даст Киеву сильные позиции на переговорах - СтолтенбергВидео

11:33

Не только Украину, но и Беларусь: Шольц озвучил злодейские планы Путина

11:23

"Вся страна ждет": Резников потребовал решить вопрос вступления Украины в НАТОВидео

11:08

Как самому посчитать себе пенсию: в ПФУ рассказали о простом способе

11:07

Одно на двоих с собакой: женщина выбрала имя для сына и нарвалась на критику

10:38

Эксперт пояснила, что будет, если на захваченную ЗАЭС не попадет миссия МАГАТЭ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять