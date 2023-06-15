Россия проиграет войну: Зеленский назвал одно условие победы ВСУ

Президент рассказал, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.

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Владимир Зеленский о контрнаступлении ВСУ / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграет войну против Украины.

В интервью NBC News президент отметил, что это случится в случае, если наши защитники добьются успеха в контрнаступлении.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине (контрнаступление украинских защитников - ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - отметил глава государства.

Он также уточнил, что сейчас новости с передовой "в целом позитивные", но это дается очень трудно.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на фронте. Однако быстрых результатов на передовой ждать не стоит - для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев". Об этом заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква.

Тем временем Силы обороны освободили ряд населенных пунктов. 12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, составила 90 кв. км. Освобождены 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Экс-советник главы Офиса президента, военный эксперт Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено.

Смотрите видео о том, как проходит контрнаступление ВСУ:

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