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Байден мог закончить войну за 5 минут, но Украина на это не пошла бы - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
9 июля 2023, 23:31 обновлено 9 июля, 23:42
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Так быстро могла бы закончиться война лишь в том случае, если бы Америка "сдала" украинские территории.
Владимир Зеленский, ВСУ, Джо Байден
Байден мог закончить войну за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Президент США Джо Байден мог закончить полномасштабную войну в Украине через 5 минут после нападения РФ. Однако украинцы на это не согласились бы, ведь речь шла бы о существовании Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

За такое короткое время война в Украине могла бы закончиться лишь в случае, если бы Америка решила "сдать" украинские территории Путину. Зеленский таким образом решил отреагировать на слова бывшего президента США Дональда Трампа, который обещал закончить войну в Украине за 24 часа.

"Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он имел это время в своем распоряжении, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты. Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились", - сказал Зеленский.

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Президент также назвал "опасными сигналами" заявления о возможном сокращении помощи Украине. Это может произойти после президентских выборов в США.

"Это внутренний, внутриполитический вопрос. Это будут решать американцы, и я не хотел бы вмешиваться. Но для нас важно сохранить двухпартийную поддержку Украины... Мы понимаем, что есть определенные опасные сигналы, которые поступают от отдельных политиков США по сокращению помощи Украине", - сказал Зеленский.

Ранее Трамп сделал очередное скандальное заявление об Украине. В частности, он заявил, что нашей стране возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

Экс-глава Белого дома заявил, что в войне России и Украины нужен "правильный переговорщик". По его мнению, чтобы остановить войну, нужно уступить часть территории России. По его словам, это было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом США.

Напомним, Трамп трижды не смог однозначно ответить на вопрос, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", — сказал Трамп во время дебатов на телеканале CNN.

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