УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
3 августа 2023, 21:50 обновлено 3 августа, 22:20
105
Ситуация сложная не только на восточной линии фронта, но и на южных направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
Владимир Зеленский, ВСУ
На украинском фронте очень сложная ситуация / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Главред

На украинском фронте сложная ситуация, продолжаются тяжелые бои. Оккупанты проводят жестокие штурмы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Непростая ситуация наблюдается на всех направлениях. В то же время украинская сила доминирует.

"Оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления – всюду непросто. Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждого на фронте!"- сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Владимир Зеленский
На украинском фронте очень сложная ситуация / фото: скриншот

Ситуация на востоке

По данным командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении и работают над увеличением темпов наступления.

"На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу! Слава Украине", - отмечает Сырский.

На Лиманском и Купянском направлениях оккупанты пытаются наступать и увеличили количество обстрелов, а также атак с использованием дронов. Зато украинские военные ежедневно срывают планы оккупантов и не дают врагу прорвать линию обороны.

ВСУ ежедневно уничтожают огромную часть оккупантов и российской техники.

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале отметил, что РФ до сих пор считает Бахмут важной для себя точкой, откуда можно продолжать наступление. Там ежедневно продолжаются сложнейшие бои.

"Сюда перебрасывают наиболее боеспособные российские подразделения, которые должны сначала остановить наше продвижение, сдержать, а потом даже развернуть свое наступление. Но это лишь (русские - Главред) мечты - первые этапы им на это время не удаются. Несмотря на то, что подразделения действительно сюда перебрасывают сильные и опытные", - написал Жорин.

Зато украинские военные не останавливаются и понемногу продвигаются вперед.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:50 Украина
Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

20:07 Мир
"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:03

Всего за 15 минут: девушка легко очистила расческу от волос и жира

21:50

Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

21:06

Влад Яма похвастался наградой от украинских военных

21:06

Трусить будет сильно: Украину накрыла мощная магнитная буря

20:56

"Контрнаступление в действии": майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к КрымуВидео

Путин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - СамусьПутин считает НАТО слабым и попытается "вагнеровцами" захватить часть Польши и Литвы - Самусь
20:29

Мужчина показал, что делать, чтобы молоко не скисало

20:15

Барби курильщика: Анастасию Волочкову заплевали за пошлый "розовый" образВидео

20:07

Польша перебросила ударные вертолеты ближе к Беларуси: готова применить оружие

19:58

В Украине наладили мощное производство боеприпасов

Реклама
19:28

"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

19:10

О последних скандалах в украинско-польских отношенияхмнение

18:50

Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

18:40

Джонни Депп появился в обнимку с украинкой на фоне "вбросов" о "любви" к РФ

18:03

Девушка нанесла мицелярку на волосы и показала, как ей это помогло

17:59

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, оккупанты несут большие потери - Forbes

17:57

Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

17:35

В армии РФ начался снарядный голод: в ВСУ объяснили изменения ситуации на фронте

17:31

В семье Ольги Сумской случилось несчастье

17:29

Что означает украинское выражение "жаба цицьки дасть": Авраменко удивил ответом

17:28

ВСУ готовятся "отрезать" РФ от Крыма: эксперт дал четкий прогноз боев на августВидео

Реклама
17:26

"Провокация": эксперт объяснил, почему РФ перебрасывает Ту-95 на аэродром в Энгельсе

17:12

Не потеряет вкус: как правильно заморозить кабачок

16:56

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются из-за новых бригад ВСУ – ГетьманВидео

16:56

С вещами на выход: появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой

16:51

ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует: удивительный прогноз экспертаВидео

16:48

Я осталась одна: актриса Катя Кузнецова рассказала, как переживала расставание

16:45

Китай, вероятно, меняет риторику по войне в Украине: WSJ назвала признаки

16:43

"Это будет очень неожиданный и быстрый прорыв": все идет к завершению войны - прогноз

16:24

Куда делся Иван Дорн: что делает артист, часто выступавший в РФВидео

16:20

Больше не вернется: как правильно удалить черную плесень в ванной

16:06

Как правильно пить цикорий с молоком: ошеломительные сведения о необычном напитке

16:05

Когда нужно начинать копать картошку: как рассчитать точное созревание клубней

16:02

Что нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь болезнь и несчастье: приметы

15:54

Делили доплаты военных: СБУ разоблачила на "схеме" руководителей учебного центра НГУ

15:49

ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы: Науседа срочно встретился с Моравецким

15:30

"Придет русский солдат!": Корчевников устроил истерику из-за декоммунизации "Родины-матери"Видео

14:57

Ефросинина показала единственного человека, кто может "намотать ее на локоть"

14:55

Авиакатастрофа в Броварах: ГБР раскрыло подозреваемых в гибели высшего руководства МВД

14:32

Правительство поменяло сроки и даты выплат переселенцам: что теперь иначе

14:26

Линдси Лохан показала свое тело через две недели после родов

Реклама
14:19

Кремль готовит два плана для Путина из-за войны в Украинемнение

14:17

Почему нельзя употреблять слово "холостяк": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

14:02

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо разводится: 5 редких фактов про его брак

13:44

Брал по $10 тысяч: ГБР поймало киевского чиновника, который помогал убегать уклонистам

13:44

Путин будет отвечать за преступления "вагнеровцев": в МУС готовят новые ордера

13:33

Почему нельзя выбрасывать яичную скорлупу: женщина показала, что с ней делаетВидео

13:30

"Шуточка на грани": Винокур опозорился стендапом перед ПутинымВидео

13:15

"Игнорируют мирный план": президент Бразилии пожаловался, что Украина и РФ "не готовы к миру"

13:07

Дженнифер Лопес пошла в спортзал и похвасталась сумкой за $200 тысяч

13:00

В России скончалась популярная советская актриса

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять