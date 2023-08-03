Штурмы очень жестокие, ситуация сложная на всех направлениях - Зеленский

Ситуация сложная не только на восточной линии фронта, но и на южных направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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На украинском фронте очень сложная ситуация / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Главред

На украинском фронте сложная ситуация, продолжаются тяжелые бои. Оккупанты проводят жестокие штурмы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Непростая ситуация наблюдается на всех направлениях. В то же время украинская сила доминирует.

"Оккупанты всеми силами пытаются остановить наших ребят. Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления – всюду непросто. Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждого на фронте!"- сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

На украинском фронте очень сложная ситуация / фото: скриншот

Ситуация на востоке

По данным командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении и работают над увеличением темпов наступления.

"На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу! Слава Украине", - отмечает Сырский.

На Лиманском и Купянском направлениях оккупанты пытаются наступать и увеличили количество обстрелов, а также атак с использованием дронов. Зато украинские военные ежедневно срывают планы оккупантов и не дают врагу прорвать линию обороны.

ВСУ ежедневно уничтожают огромную часть оккупантов и российской техники.

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале отметил, что РФ до сих пор считает Бахмут важной для себя точкой, откуда можно продолжать наступление. Там ежедневно продолжаются сложнейшие бои.

"Сюда перебрасывают наиболее боеспособные российские подразделения, которые должны сначала остановить наше продвижение, сдержать, а потом даже развернуть свое наступление. Но это лишь (русские - Главред) мечты - первые этапы им на это время не удаются. Несмотря на то, что подразделения действительно сюда перебрасывают сильные и опытные", - написал Жорин.

Зато украинские военные не останавливаются и понемногу продвигаются вперед.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что эксперт дал прогноз, что ВСУ освободят Крым до Рождества, а РФ капитулирует. Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут в Крым, российские оккупанты сразу капитулируют.

2-я и 3-я линии обороны армии РФ посыплются через новые бригады ВСУ. Оккупанты говорят, якобы вторая и третья линии обороны у них крепче первой, которую украинские военные уже частично прорвали, но эти заявления - просто манипуляция.

ВСУ продвигаются на нескольких направлениях фронта, а оккупанты несут большие потери. Украинские силы обороны продолжают продвигаться на нескольких направлениях фронта.

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