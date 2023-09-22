Крымский мост ждут необратимые события: Коваленко спрогнозировал судьбу "детища" Путина

Чтобы нанести эффективные удары по Крымскому мосту, нужно сначала сократить расстояние до эстакады.

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Александр Коваленко спрогнозировал, будет ли разрушен Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Facebook Александра Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что вряд ли получится полностью разрушить Крымский мост, но серьезно повредить этот стратегически важный для захватчиков объект на оккупированном полуострове получится. В интервью Главреду эксперт рассказал, как ВСУ смогут это сделать.

"Я не думаю, что Крымский мост можно полностью разрушить, но повредить автомобильную и железнодорожную части можно. Украина может это сделать с помощью надводных, воздушных дронов и ракет, которые уже есть в наличии", - отметил Коваленко.

По его словам, чтобы нанести эффективные удары по Крымскому мосту, нужно сначала сократить расстояние до эстакады.

"Сделать это можно после выхода на побережье Азовского моря. Продвижение в Запорожской области ускорит необратимые для Крымского моста события", - добавил эксперт.

Смотрите интервью Александра Коваленко Главреду:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Освобождение Крыма

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют. Такое мнение озвучил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заяаил, что Силы обороны Украины получили огневой контроль над всем захваченным агрессором Россией Крымским полуостровом. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует подальше держаться от военных объектов.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать. По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

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