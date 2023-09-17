Жданов рассказал, почему Путин так стремится в объятия Китая и Кореи

Русский диктатор Владимир Путин вынужден идти на сближение с Китаем при посредничестве Северной Кореи ‒ поскольку русская агрессорская армия нуждается в переоснащении и укреплении. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Конечно. Ведь иначе перед Москвой стоял бы вопрос о том, во что одевать и чем вооружать эти 400-700 тысяч человек. Теперь же там вполне могут появиться и автоматы китайского производства. Ведь сейчас некоторые подразделения российских войск получают винтовки и ржавые автоматы – трофеи со времен Чеченской войны, которые даже не привели в порядок, а просто забросили на склад. Всё это выдавалось мобилизованным. Обеспечение мобилизованных – это болезненный вопрос для России. Потому она готова брать у КНДР и Китая всё, что только можно будет взять", ‒ сказал он.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Напомним, что северокорейский Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным . После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".
Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Было лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов.
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