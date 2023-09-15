"Все наши усилия будут сведены к нулю": Жданов объяснил, чем грозит союз Путина и Кима

Из-за поставок стране-агрессору России боеприпасов из КНДР ситуация на фронте изменится, поскольку снова активизируется российская артиллерия.

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Олег Жданов рассказал о последствиях оружейной сделки Ким Чен Ына и Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Если два диктатора - Владимир Путин и Ким Чен Ын - подписали договор о поставках оружия, то очень скоро боеприпасы окажутся на фронте, что негативно повлияет на ситуацию. О возможных рисках в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если на этой встрече (Путина и Ким Чен Ына, - ред.) был подписан договор, то первый эшелон может быть в Украине уже через месяц-полтора: две недели идёт железнодорожный состав от Северной Кореи до Украины, месяц понадобится на организацию и отгрузку. Так что прибытие первого эшелона мы можем почувствовать через месяц-полтора", - сказал Жданов.

По его словам, поставка стране-агрессору России боеприпасов из КНДР повлияет на ситуацию на фронте.

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"Нам станет сложнее. Не намного, но сложнее. Все наши усилия будут сведены к нулю, поскольку снова активизируется российская артиллерия, и мы опять будем заниматься вопросами контрбатарейной борьбы вместо разгрома пехоты. Всё это очень усложнит нам задачу по разгрому российской армии", - считает военный эксперт.

По словам Жданова, если сейчас противник будет спасаться силами, которые есть в наличии, при этом проводя новую волну мобилизации в РФ, то в декабре-январе мы получим новую, хорошо оснащённую российскую армию численностью 400-700 тысяч человек. В результате есть риск перелома ситуации на фронте не в пользу Украины.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Пхеньяна Москве

Запрос к КНДР по поставкам оружия российским оккупантам со стороны Кремля действительно существует. И это плохая новость для передовой, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Однако решение Ким Чен Ына может, в свою очередь, подтолкнуть западные страны к усилению военной поддержки Украины.

Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, что Северная Корея не сражается с 1953 года, и с этого периода накапливает на складах снаряды. Передавая их стране-агрессору России, Пхеньян избавляется от избыточного количества боеприпасов, срок хранения которых истек. При этом они не очень хорошего качества и могут представлять угрозу для самих российских солдат.

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