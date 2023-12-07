Первые перебои с соцвыплатами могут случиться уже в январе: в ВР раскрыли детали

В правительстве раскрыли наихудший сценарий для украинской экономики в случае отсутствия финансовой помощи США.

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США могут отказаться поддерживать госбюджет Украины / коллаж Главреда. Фото: сегодня, ОП

Без финансовой помощи США уже в январе могут возникнуть сложности с соцвыплатами, рассказала в комментарии Forbes глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Речь идет о нехватке 20 млрд грн, направленных на социальные расходы, уточнил на правах анонимности один из высокопоставленных чиновников в президентской партии "Слуга народа".

В то же время, по мнению экономиста Алексея Блинова, в условиях отсутствия внешней поддержки менее 3 млрд долларов в месяц, правительству придется обращаться в НБУ за эмиссией гривны уже в I квартале.

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В Кабмине журналистам на правах анонимности ответили, что наихудшим сценарием для Украины в условиях отсутствия помощи со стороны США является возвращение к печати гривны для покрытия потребностей госбюджета, как было в начале российского вторжения.

Поддержка США Украины падает

Республиканцы отказываются поддерживать законопроект с многомиллиардной поддержкой Украины, поскольку не пришли с демократами совместного решения по финансированию миграционной политики США.

Между тем американские чиновники постоянно подчеркивают на брифингах, что средства на военную и финансовую поддержку Украины почти исчерпаны.

Это, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать о том, что поддержка Соединенными Штатами усилий ВСУ в борьбе с российскими оккупантами постепенно будет уменьшаться, что, в свою очередь, грозит Украине поражением перед Россией.

Тогда как, по мнению эксперта Владимира Горбача, США могут принять законопроект о помощи Украине, но пойти другим путем. Например - лишить бюджетного финансирования. Сейчас помощь Америки покрывает около 30% всего дефицита госбюджета Украины.

"То есть мы будем воевать долго и жить бедно. Потому что бюджетная помощь предусматривает зарплаты государственных служащих, социальные выплаты и так далее. То есть за их счет должен покрываться дефицит государственного бюджета Украины, который составляет около 30 процентов, если не его половину", - рассказал Горбач в интервью Главреду.

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