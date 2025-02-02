Что будет, если Украина проиграет войну: доброволец из США удивил заявлением

Военный напомнил, что Россия планировала захватить Киев за три дня и продолжать двигаться на Запад.

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Что будет, если Украина проиграет войну / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 31-я отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

Россия не ограничится Украиной, если победит в войне

Россияне могут начали наращивать свои войска на границе с Польшей и Молдовой

Союзники это понимают, поэтому вложили в Украину много средств

В случае, если страна-агрессор Россия победит в войне против Украины, агрессия Кремля не ограничится нашей страной. Об этом заявил американский военный по имени Мюррей, который в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины и стал командиром роты в Международном легионе при ГУР МО, в интервью Армия TV.

По его словам, если россияне победят, то они могут начали наращивать свои войска на границе с Польшей и Молдовой, продвигая свое влияние на Запад.

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"Я думаю мы продолжим бороться и выполнять свою работу (в случае победы РФ, - ред.), но последствия от этого могут быть огромными. Здесь нет иллюзий - Россия планировала захватить Киев за три дня и продолжать двигаться на Запад", - сказал он.

Военный также отметил, что такой исход событий мог бы привести к более масштабному конфликту. Союзники вложили в Украину много средств, поскольку понимают это.

"Если Украина действительно будет проигрывать войну... Тогда мы, вероятно, увидим очень большое сосредоточение российских войск в западных странах, которые граничат с Украиной. Увидим укрепление границ и подготовку к тому, что может произойти", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина не проиграет войну, хотя признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении.

В американском Институте изучения войны заявили, что российская сторона, очевидно, не планирует заканчивать войну в ближайшие месяцы, ведь генштаб РФ планирует операции, которые продлятся до лета, а возможно и до осени.

В то же время, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы.

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Что известно об Армии TV? АрмияТѴ - общеукраинский государственный телеканал на военную тематику, который принадлежит Министерству обороны Украины. 6 декабря 2023 года, телеканал начал полноценное вещание и сменил логотип с Армия ТВ на Армия TV. В этот же день стартовал ежедневный стрим телеканала, где ведущие, которые являются действующими военнослужащими, обсуждают главные события дня, касающиеся российско-украинской войны, пишет Википедия.

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