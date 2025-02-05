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Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления

Алексей Тесля
5 февраля 2025, 11:41
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Враг штурмовал позиции украинских войск на нескольких направлениях, однако успеха не имел.
Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали 'горячие' направления
ВСУ дают ответ врагу / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, 53 ОМБр

Основное:

  • Покровское направление остается самым "горячим" на всей линии фронта
  • Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак

За прошедшие сутки, 4 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске, рассказали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

На Купянском направлении враг штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово: успеха не имел, - подчеркивается в сообщении ОСГВ "Хортица".

видео дня

"На Лиманском направлении оккупанты атаковали укрепления Сил обороны в районах Ямполовки и Торского. Потерь наших позиций не допущено", - говорится в сообщении.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать наши позиции в городской застройке Часова Яра и Торецка. С целью доставки штурмовых подразделений к передовым позициям в районе Леонидовки, противник применил автомобильную технику. В результате огневого поражения три автомобиля и 16 оккупантов были уничтожены. Атака врага захлебнулась.

"Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. Противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Успеновка, Андреевка и Дачное. Севернее Новоелизаветовки для доставки штурмовых групп к передовым позициям оккупанты применяли автотехнику. После нанесения огневого поражения нашими подразделениями 7 автомобилей противника были повреждены и уничтожены. Продолжается поиск и ликвидация остатков десанта", - говорится в сообщении.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Также в ОСГВ "Хортица" информируют, что на Новопавловском направлении противник атаковал в районе Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжают уничтожать врага на Покровском направлении. Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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