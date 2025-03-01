Цифры уменьшаются: в DeepState сказали, сколько территории оккупировала РФ

Силы Обороны отражают сотню атак оккупантов ежедневно.

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Темпы продвижения РФ / коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

Темпы продвижения РФ снизились

Враг оккупировал 192 квадратных километра в феврале

Темпы продвижения армии страны-агрессора России в феврале 2025 года снизились по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что россияне продолжают терять темпы наступления. В феврале враг оккупировал 192 квадратных километра, что соотносимо продвижению в июле прошлого года.

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В то же время, даже за это противник продолжает платить большую цену в живой силе.

"Активность врага снизилась, но она никуда не делась, Силы обороны отражают сотню атак ежедневно, что является очень значительным показателем и свидетельством, что враг не сидит в ожидании, что мистер Трамп все сделает за него", - отметили в DeepState.

Динамика продвижения РФ / фото: DeepState

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в пресс-службе ОСУВ "Хортица" завили, что на Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов.

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что Силы обороны Украины ломают планы российских оккупантов по захвату Покровска, контратакуя на Покровском направлении. Воины провели удачную операцию и отодвинули врага еще дальше от важной дороги Покровск - Днепр.

В то же время, сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении.

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