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В Курской области обострение, ВСУ в тяжелой ситуации – DeepState

Андрей Ганчук
3 марта 2025, 22:23
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Российские оккупанты пытаются проникнуть в село Новенькое в Сумской области.
ВСУ, Курская область
Оккупанты взяли под огневой контроль украинскую логистику на Курщине - DeepState / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 22-я ОМБр (иллюстративное фото)

Кратко:

  • Войска РФ установили огневой контроль над логистикой ВСУ на Курщине
  • Ситуация достаточно сложная
  • Враг пытается проникнуть на Сумщину

Силы обороны в Курской области столкнулись с очень сложной ситуацией. Войска агрессора России взяли под огневой контроль всю логистику, которая идет из Сумской области в Курскую. Также враг пытается проникнуть в село Новенькое на Сумщине. Об этом заявил соучредитель мониторинговой группы Deepstate Роман Погорелый.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что согласно его информации, ситуация на Курщине стала очень сложной. Враг пытается ограничить украинскую логистику.

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"Он (враг, - ред.) по сути, контролирует всю логистику, которая идет из Сумщины на Курщину. В частности, это дорога из Юнаковки в Суджу. Сейчас враг сосредоточил свое внимание вдоль границы в районе между Журавкой и Новеньким. Там продолжаются боевые действия. Силы обороны также пытаются сдержать врага, чтобы он не закрепился. брать под контроль, осуществляется поражение логистики", - отметил Погорелый.

Суджа - что известно о городе
Кратко о Судже / Инфографика: Главред

Войска РФ пытаются попасть на Сумщину

По словам аналитика, также фиксируются попытки оккупантов попасть в населенный пункт Новенькое в Сумской области.

"Там закрепиться довольно сложно, потому что там тяжелая местность. Села как таковой не имеет. Село на два дома. Врагу там трудно закрепиться. Несмотря на это, они пытаются туда пролезть и закрепляться", - говорит Погорелый.

Кроме того, он добавил, что конкретно из того района вражеские силы пытаются взять украинскую логистику под огневой контроль и выйти на контрольно-пропускной пункт Суджа.

"Ситуация там достаточно критическая, но не новая. Такая обстановка начиналась с января и сейчас набирает свой пик. Если мы ничего не сделаем, то будем иметь огромные последствия. В первую очередь говорится не о вытеснении, а о поставках. По этому маршруту происходит поражение, там невозможно даже нормально двигаться", - подчеркнул Роман Погорелый.

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Как сообщал Главред, 20 февраля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ пытаются уничтожить логистику Сил обороны в Курской области. Враг достиг определенных успехов.

Российские войска провели атаку и продвинулись в Курской области, отметили в своей сводке 24 февраля американские аналитики Института изучения войны. Россияне провели атаку на северо-западе от Суджи и продвинулись в западную Лебедевку.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState поместили село Новенькое в серую зону.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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