"За что?": путинистка Королева пожаловалась на то, как ее опустила Пугачева

Коротко:
- Что сказала Наташа Королева
- Что ей "сделала" Пугачева
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, неожиданно вспомнила свою первую встречу с Аллой Пугачевой, а также пожаловалась на то, как Пугачева унизила ее.
Как пишет пропагандистское издание Стархит, Королева вспоминает как была 16-летней "певицей" и то, как Пугачева не уделила ей достаточно своего внимания и вообще не воспринимала всерьез.
По словам предательницы и путинистки, она "не ожидала" от главной певицы страны такого отношения к юной девочке, которая "только-только начинает карьеру в шоу-бизнесе".
"У меня были нелицеприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение. Я же смотрела на нее в телевизоре и восхищалась талантом, харизмой, песнями — сложила для себя ее определенный образ. Но после личной встречи с Пугачевой этот образ померк от отрицательных эмоций. Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно. Но я считаю, что это был для меня хороший опыт, такой курс молодого бойца", — жалуется Королева, считая себя хорошей певицей.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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