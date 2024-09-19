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"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2024, 22:54
268
Около 6 тысяч россиян попали в окружение в Курской области РФ.
ВСУ
ВСУ взяли в окружение около 6 тысяч оккупантов в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Украинские военные заканчивают операцию по взятию в окружение огромного количества российских оккупантов в Курской области. Это самый большой российский "котел" с начала полномасштабной войны. Об этом заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

По его данным, ВСУ смогли взять в окружение около 6 тысяч россиян.

"В результате тяжёлых боёв ВСУ удалось на втором этапе наступления замкнуть окружение в районе Глушково, поджав группировку армии РФ к естественной преграде - реке Сейм. Правый фланг также отрезан. Завершаем операцию по отрезанию переправ и готовимся закрыть самый большой российский котёл с начала полномасштабной войны!" - написал Ярославский.

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Наступление ВСУ в Курской области - главные новости

Напомним, Силы Обороны Украины на территории Курской области продолжили штурм Глушковского района, а также продвинулись на восток от Краснооктябрьского, что на юго-запад от Коренево.

Кроме того, в Курской области ВСУ уже достигли стратегической цели, дезориентировав врага и создав новую линию для ведения военных операций. Это позволяет оттянуть противника и не дать стране-агрессору России возможности направить дополнительные силы на Покровское направление.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область. На Курское направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных с территории Украины.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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