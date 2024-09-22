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Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов

Юрий Берендий
22 сентября 2024, 15:23
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В ВСУ отметили, что за последние 2 суток РФ 31 раз нанесла удары КАБами по территории Курской области, а по Сумской области россияне выпустили 13 авиабомб.
Россияне уничтожают КАБами собственную территорию: в ВСУ назвали мотивы оккупантов
Россияне больше обстреливают свои населенные пункты на территории России / Коллаж Главред, фото: wikipedia.org, Генштаб ВСУ

Вследствие переноса украинскими военными боевых действий на территорию Курской области россияне сейчас обстреливают свою территорию чаще, чем Сумскую область. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По его словам, действия украинских Сил обороны на территории Курщины влияют на российскую тактику, меняя характер и частоту обстрелов.

"Они вынуждены в большинстве осуществлять именно обстрелы на своей территории, по своим населенным пунктам", - сказал Мысник.

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Мысник отметил, что двое суток назад россияне сбросили 17 управляемых авиабомб (КАБ) на Сумщину, а на территорию Курской области, контролируемую Силами обороны, - 21 КАБ. За прошедшие сутки по Сумской области было выпущено 13 КАБ, а по Курской области - 31 КАБ.

Мысник также отметил, что постоянно ведется мониторинг российских действий вдоль украинской границы.

"После проведения Курской операции враг со своей стороны минирует уже и приграничье, и усиленно создает фортификационные сооружения. А мы здесь находимся в постоянной боевой готовности. У нас здесь отстроена очень эффективная система обороны на северной границе - это и по противодействию ДРГ, и даже уже на подходах подразделений россиян к границе мы стараемся их максимально уничтожать", - отметил он.

Он добавил, что на сегодня попытки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорываться на Сумщину значительно уменьшились, поскольку это стало все сложнее для врага.

"В зоне активных боевых действий это не очень эффективно - применение таких "специалистов ДРГ". Но по другим направлениям такая возможность есть. Но у нас построена (соответствующая - ред.) система (реагирования - ред.), и благодаря и подготовке специалистов, и применению военно-технических средств мы своевременно выявляем такие попытки", - сказал Мысник.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны планируют продолжать операции на территории РФ, причем это будет касаться не только Курской области, но и Брянской и Белгородской. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович.

В Курской области украинские войска применили новую тактику - быстрое передвижение и окружение российских подразделений. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Экс, на прошлой неделе украинские войска совершили прорыв через российскую оборону на новом участке границы возле села Новый Шлях, что стало неожиданностью для многих.

Несмотря на заявления кремлевских пропагандистов о контроле российских войск над ситуацией под Курском, местные власти объявили срочную эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов.

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