По машине российского командира и его зама "прилетело" дроном: подробности

ВСУ смогли попасть по военным "шишкам" дешевым дроном-камикадзе.

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РФ несет большие потери / Коллаж Главреда. Фото: poteru.net, УНИАН

В Глушковском районе Курской области ликвидировали командира 234-го гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 74268) Александра Курина. Также "прилетело" по его заместителю.

Ликвидацию в Сети подтвердили российские военные паблики. Хотя в открытых источниках утверждается, что Курин погиб на войне против Украины еще в июле 2024 года.

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Отмечается, что дрон-камикадзе попал по автомобилю Курина в конце августа.

"В результате удара скончался заместитель командира полка Михайлов Юрий. Курин чудом выжил", — говорится в сообщении.

Затем информацию уточили — Курин тоже "задвухсотился".

Российские потери в течение суток / Инфографика Главреда

Российские и украинские потери - последние новости

Россия и Украина суммарно в ходе боевых действий потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных, пишет WSJ. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно, ведь только во время российского захвата Мариуполя, по данным Human Rights Watch, погибло более 8 000 человек.

Украина и Россия почти не раскрывают данных о своих потерях в войне. Последний раз Москва официально сообщала о количестве погибших в сентябре 2022 года - это было 5 937 человек. Украина дала свою официальную оценку в феврале 2024 года - 31 тысяча погибших.

По мнению майора запаса Вооруженных сил Украины Алексея Гетьмана, ВСУ нужно будет отступать в случае, когда россияне сосредоточат там большое количество своих сил и когда сложится опасная для них ситуация, когда будут угрожать большие потери.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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