Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"15 трлн и две лопаты лития": Тука оценил идею обмена природных ресурсов на помощь США

Анна Ярославская
13 февраля 2025, 04:19
115
Если Украина не способна сама себя защитить, то за это придется платить, считает Георгий Тука.
Георгий Тука
Георгий Тука прокомментировал идею обменять ценные редкоземельные металлы Украины на помощь США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Главное:

  • Тука не считает плохой идею передачи США природных ресурсов
  • Пока рано обсуждать, каким образом будет реализована сделка

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука прокомментировал идею президента США Дональда Трампа обменять ценные редкоземельные металлы Украины на помощь США.

"Теоретически я не вижу в этой идее ничего плохого. Если у нас есть возможности, то почему бы нет? Хочу напомнить, что Советский Союз за ленд-лиз рассчитывался еще при Горбачеве, возможно, даже после распада Союза что-то еще платила Россия за ленд-лиз от США, который СССР получал во время Второй мировой войны", - сказал Тука во время чата на Главреде .

Он считает, что "если мы сами себя не способны защитить, если упустили возможности повышения уровня собственной безопасности, то нам за это придется платить".

По его словам, пока что рано обсуждать, каким образом будет реализована идея Трампа, потому что нет никакой конкретной информации.

"Сейчас кто-то скажет, что у нас лития на 15 триллионов долларов, поэтому дайте нам 15 триллионов и заберите две лопаты лития. Это популизм. Все это не так работает", - резюмировал он.

Смотрите видео - Георгий Тука поделился прогнозом относительно перспектив урегулирования войны России против Украины:

Передача редкоземельных металлов Украины США

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News говорил, что Украина имеет критически важные минералы на $10-12 триллионов. По его словам, Украина может стать лучшим бизнес-партнером, поэтому нужно обеспечить Киеву победу в войне с РФ.

Позже Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Другие новости:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Георгий Тука новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в Липецке

Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в Липецке

06:54Мир
Добровольная мобилизация 18-24-летних: как Запад заставляет Украину договариваться с РФ

Добровольная мобилизация 18-24-летних: как Запад заставляет Украину договариваться с РФ

06:10Мнения
Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

00:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

Обмен Курщины на территорию Украины: в РФ ответили на предложение Зеленского

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

Кристина Орбакайте сделала публичное заявление - как отреагировала Пугачева

Последние новости

06:54

Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в Липецке

06:10

Добровольная мобилизация 18-24-летних: как Запад заставляет Украину договариваться с РФмнение

05:32

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктовВидео

05:05

Какой сегодня праздник 13 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:19

"15 трлн и две лопаты лития": Тука оценил идею обмена природных ресурсов на помощь СШАВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:45

Стоит целое состояние: женщина нашла интересный антиквариат прямо в помойкеВидео

03:10

Работа мечты: британская компания ищет дегустатора курицы и готова платить £5,000

02:30

Тест на IQ: найдите спрятанные в ванной комнате наушники за 5 секунд

02:02

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Реклама
01:30

58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из 90-ыхВидео

01:18

"Трамп сдает Украину": в Bloomberg раскрыли, как один звонок изменил курс США

00:33

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

00:02

Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

12 февраля, среда
23:46

"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

23:39

Как можно измельчить сахар в пудру в домашних условиях: результат приятно удивит

23:04

РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

22:58

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:50

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

22:35

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - ЕрмакВидео

22:35

Где ошибка на картинке: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

Реклама
22:32

"Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью

22:17

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

22:11

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

21:46

Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешьВидео

21:40

Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

21:30

Зеленский провел заседание СНБО: введено санкции против Порошенко

21:12

Какое вино выбрать: как приготовить сногсшибательный глинтвейн

20:59

Доллар и евро внезапно "взлетели": НБУ установил новый курс валют

20:38

Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкойВидео

20:31

Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности

20:00

Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину, если РФ снова нападет - СМИ

19:56

"Лезут, как тараканы": Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области

19:49

Взяли с поличным: у российской ведущей Варнавы горе в семье

19:44

"Пришло время остановить войну": первые подробности разговора Трампа и Зеленского

19:41

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

19:39

В каком стакане больше всего воды: только единицы догадаются за 5 секунд

19:12

РФ хочет захватить Украину и использовать ее ВПК против Запада – Буданов

19:10

О желании Путина закончить войнумнение

19:08

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священникаВидео

Реклама
19:05

Инна Мирошниченко рассказала, почему 3-летний Марсель ездил в больницу

19:03

Умер звезда фильма "Форсаж"

19:02

"Переговоры начнутся немедленно": первые детали разговора между Трампом и Путиным

18:57

ВСУ уничтожили бригаду солдат КНДР: Зеленский рассказал о разгроме на Курщине

18:52

Украина получила от США соглашение о партнерстве: первые детали

18:38

"Есть план Б": Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

18:15

Как проверить двигатель при покупке авто: нужен только лист бумаги

17:58

Путин принял важное решение относительно войны: Зеленский раскрыл детали

17:47

Суд в Германии разрешил экстрадицию украинца, сбежавшего от мобилизации

17:25

"ВСУ не выйдут на довоенные границы": глава Пентагона США - о мирном договоре

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять