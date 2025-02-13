"15 трлн и две лопаты лития": Тука оценил идею обмена природных ресурсов на помощь США

Если Украина не способна сама себя защитить, то за это придется платить, считает Георгий Тука.

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Георгий Тука прокомментировал идею обменять ценные редкоземельные металлы Украины на помощь США / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

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Тука не считает плохой идею передачи США природных ресурсов

Пока рано обсуждать, каким образом будет реализована сделка

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука прокомментировал идею президента США Дональда Трампа обменять ценные редкоземельные металлы Украины на помощь США.

"Теоретически я не вижу в этой идее ничего плохого. Если у нас есть возможности, то почему бы нет? Хочу напомнить, что Советский Союз за ленд-лиз рассчитывался еще при Горбачеве, возможно, даже после распада Союза что-то еще платила Россия за ленд-лиз от США, который СССР получал во время Второй мировой войны", - сказал Тука во время чата на Главреде .

Он считает, что "если мы сами себя не способны защитить, если упустили возможности повышения уровня собственной безопасности, то нам за это придется платить".

По его словам, пока что рано обсуждать, каким образом будет реализована идея Трампа, потому что нет никакой конкретной информации.

"Сейчас кто-то скажет, что у нас лития на 15 триллионов долларов, поэтому дайте нам 15 триллионов и заберите две лопаты лития. Это популизм. Все это не так работает", - резюмировал он.

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Передача редкоземельных металлов Украины США

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News говорил, что Украина имеет критически важные минералы на $10-12 триллионов. По его словам, Украина может стать лучшим бизнес-партнером, поэтому нужно обеспечить Киеву победу в войне с РФ.

Позже Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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