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Что можно купить в машину недорого: аксессуары, которые облегчат вождение

Юлия Закрепа
22 января 2025, 21:47
76
Что должно быть в машине 2025 года и какие аксессуары пригодятся в машине - Главред собрал полезные советы.
Что можно купить в машину недорого: аксессуары, которые облегчат вождение
Что можно приобрести в салон автомобиля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего нужен специальный органайзер в багажник
  • Какие предметы обязательно должны быть в машине
  • Чем наполнить аптечку для автомобиля

Что можно приобрести в салон автомобиля для удобства и практичности - Главред собрал полезную подборку для водителей.

Даже надежный автомобиль может преподнести вам неприятный сюрприз в неожиданный момент на дороге. Поэтому каждый водитель должен быть подготовлен к любым ситуациям. Эксперты посоветовали, какие нужные вещи необходимо держать в автомобиле.

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Что обязательно нужно иметь в авто

Обязательно стоит просчитывать различные ситуации на дороге и нужно быть готовым к ним. Поэтому в машине необходимо иметь все для замены колеса, или для помощи пострадавшим на дороге. Согласно требованиям ПДД в машине должны быть обязательные предметы, такие как: аптечка, огнетушитель и знак, который предназначается для указания места аварийной остановки. Однако стоит корректировать этот список и добавлять другие нужные вещи. Также стоит корректировать список обязательных вещей в автомобиле и из-за погоды и времени года.

Аптечка по законодательству должна содержать бинты, марлевые повязки, жгут, перевязочные пакеты, ножницы и еще пару предметов, которые не являются лекарственными предметами. Однако учитывайте и свои пожелания и необходимые лекарства при формировании аптечки.

Какие аксессуары должны быть в автомобиле

  • Чтобы всегда иметь чистоту и порядок в багажнике, стоит приобрести специальный органайзер. Он достаточно вместительный и очень удобный, ведь разделен пополам перегородкой и имеет дополнительный распределитель на липучке.
  • Чтобы ваш салон выглядел стильно и уберег сиденья от старения, стоит приобрести набор автомобильных чехлов. Сейчас существует большой выбор чехлов по цвету и типу покрытия. Обычно выбирают чехлы из гладкой эко-кожи, ведь она очень приятная на ощупь и эластичная.
  • В вашей машине стоит найти место и для стартовых проводов, который поможет для запуска севшего аккумулятора от другого транспортного средства. Старт-провод имеет морозостойкую изоляцию и рассчитан на пуск двигателя даже при низких температурах, до - 40 °C.
  • Также отличным аксессуаром для автомобиля станет парковочная камера заднего вида. Угол обзора камеры составляет 170 градусов - это обеспечит хорошую видимость во время парковки и облегчит это действие. Также камера позволит увидеть все преграды сзади и сбоку автомобиля.

Что должно быть в машине у женщины

Специалисты рассказали, что у женщины-водителя есть больше потребностей, чем у мужчины. В автомобиле женщины должны быть с собой дополнительные вещи: быстрый и сытный перекус, ведь процесс жевания прекрасно успокаивает, также он позволяет сконцентрироваться в сложных ситуациях.

Также стоит иметь салфетки, чтобы легко устранить пятно. Часто женщины возят средства гигиены и косметички, чтобы можно было подправить макияж и прическу. Женщина-водитель обязательно должна хранить в машине сменную обувь, ведь каблуки и вождение абсолютно несовместимы.

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