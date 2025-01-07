Авто или автобус: кто должен уступить дорогу

Интересный пример из реального экзамена по вождению способен решить не каждый водитель.

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Кто кому должен уступить / Фото: tips-and-tricks.co

Опытные водители зачастую уверены, что они уже сталкивались со всеми возможными дорожными ситуациями. Однако даже привычное вождение может таить в себе сюрпризы.

Главред нашел один интересный пример из реального экзамена по вождению.

Ситуация на перекрестке

На перекрестке встречаются два транспортных средства: красный автомобиль движется прямо, а зеленый автобус планирует повернуть налево.

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На первый взгляд кажется, что красный автомобиль имеет приоритет, ведь он движется по главной дороге. Однако важную роль играют знаки и указатели.

Кто кому должен уступить / Фото: tips-and-tricks.co

Если вы подумали, что автобус должен ждать, пока проедет автомобиль, вы могли ошибиться. Белый знак над светофором показывает, что автобус имеет приоритет при повороте налево. Таким образом, именно он первым продолжает движение, не ожидая действий красного автомобиля.

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества предметов нужно попробовать найти паука.

Также можно разгадать оптическую иллюзию, где надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи одинаковые. И нужно найти такого судью, который отличается от других.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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