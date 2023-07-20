Девушка залила банановую кожуру водой и приготовила супер-средство

Блогер советует начинать собирать банановую кожуру и не зря!

https://glavred.info/life/devushka-zalila-bananovuyu-kozhuru-vodoy-i-prigotovila-super-sredstvo-10487116.html Ссылка скопирована

Как приготовить удобрение из банановой кожуры / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие знают, как удобрять шкурками бананов, но если вы еще "не в теме", то в сети полно рецептов приготовления удобрения.

Так, например, девушка, которая регулярно делиться полезными лайфхаками в Instagram показала даже 2 способа приготовления полезного удобрения.

"Начните собирать банановую кожуру, ведь это лучшее натуральное удобрение для ваших растений и цветов!", - говорится в подписи к видео.

видео дня

Как приготовить удобрение из банановой кожуры?

Банановый чай. Положите кожуру в банку и залейте водой, оставьте на ночь, чтобы получился банановый чай. Затем воду можно использовать для полива растений, а кожуру компостировать. Если вы поливаете этой водой комнатные растения, не оставляйте воду на открытой, чтобы она не привлекала плодовых мух.

Положите кожуру в банку и залейте водой, оставьте на ночь, чтобы получился банановый чай. Затем воду можно использовать для полива растений, а кожуру компостировать. Если вы поливаете этой водой комнатные растения, не оставляйте воду на открытой, чтобы она не привлекала плодовых мух. Банановый смузи. Смешайте остатки кожуры и сделайте богатый питательными веществами банановый смузи для ваших растений. При этом питательные вещества становятся более доступными для растений и способствуют быстрому разрушению кожуры. Просто нанесите его на почву вокруг растений (не касаясь стебля) и аккуратно перемешайте. Это удобрение подойдет только для садовых растений.

Смотрите видео о том, как приготовить удобрение из банановой кожуры:

Вам может быть интересно: