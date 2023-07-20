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Девушка залила банановую кожуру водой и приготовила супер-средство

Сергей Кущ
20 июля 2023, 14:52 обновлено 20 июля, 14:52
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Блогер советует начинать собирать банановую кожуру и не зря!
Как приготовить удобрение из банановой кожуры
Как приготовить удобрение из банановой кожуры / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие знают, как удобрять шкурками бананов, но если вы еще "не в теме", то в сети полно рецептов приготовления удобрения.

Так, например, девушка, которая регулярно делиться полезными лайфхаками в Instagram показала даже 2 способа приготовления полезного удобрения.

"Начните собирать банановую кожуру, ведь это лучшее натуральное удобрение для ваших растений и цветов!", - говорится в подписи к видео.

видео дня

Как приготовить удобрение из банановой кожуры?

  • Банановый чай. Положите кожуру в банку и залейте водой, оставьте на ночь, чтобы получился банановый чай. Затем воду можно использовать для полива растений, а кожуру компостировать. Если вы поливаете этой водой комнатные растения, не оставляйте воду на открытой, чтобы она не привлекала плодовых мух.
  • Банановый смузи. Смешайте остатки кожуры и сделайте богатый питательными веществами банановый смузи для ваших растений. При этом питательные вещества становятся более доступными для растений и способствуют быстрому разрушению кожуры. Просто нанесите его на почву вокруг растений (не касаясь стебля) и аккуратно перемешайте. Это удобрение подойдет только для садовых растений.

Смотрите видео о том, как приготовить удобрение из банановой кожуры:

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