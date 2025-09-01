Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Рецепт ленивой лазаньи, которая прекрасно подойдет на ужин.

Очень вкусная и простая в приготовлении лазанья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вечером часто хочется вкусно поесть и при этом не тратить много времени у плиты. На такой случай есть прекрасный рецепт очень вкусной, сытной ленивой лазаньи без выпечки.

Главред узнал, что для ее приготовления понадобятся простые ингредиенты и всего одна сковородка. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Валерия Журавская.

Ленивая лазанья - рецепт

Ингредиенты:

Куриный фарш 500 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Томатный сок 400 г

Сыр 100 г

Листы лазаньи 5 шт.

Приправы

Сначала на сливочном масле на сковороде надо хорошо обжарить лук и морковь, которые предварительно нарезаем кубиком. К поджаренным овощам добавляем куриный фарш, хорошо все перемешиваем с любимыми специями и жарим до полуготовности.

Следующим шагом массу надо залить томатным соком и выложить в сковороду листы лазаньи так, чтобы они слегка "топились" в жидкости. Через несколько минут ленивую лазанью посыпаем сыром и оставляем под крышкой на огне до полной готовности всех ингредиентов.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить на ужин ленивую лазанью:

О персоне: Валерия Журавская Валерия Журавская - украинский TikTok-блогер с ником valeriiazhuravska, которая делится в сети простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками.

