Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

Вечером часто хочется вкусно поесть и при этом не тратить много времени у плиты. На такой случай есть прекрасный рецепт очень вкусной, сытной ленивой лазаньи без выпечки.
Главред узнал, что для ее приготовления понадобятся простые ингредиенты и всего одна сковородка. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Валерия Журавская.
Ленивая лазанья - рецепт
Ингредиенты:
- Куриный фарш 500 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Томатный сок 400 г
- Сыр 100 г
- Листы лазаньи 5 шт.
- Приправы
Сначала на сливочном масле на сковороде надо хорошо обжарить лук и морковь, которые предварительно нарезаем кубиком. К поджаренным овощам добавляем куриный фарш, хорошо все перемешиваем с любимыми специями и жарим до полуготовности.
Следующим шагом массу надо залить томатным соком и выложить в сковороду листы лазаньи так, чтобы они слегка "топились" в жидкости. Через несколько минут ленивую лазанью посыпаем сыром и оставляем под крышкой на огне до полной готовности всех ингредиентов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить на ужин ленивую лазанью:
@valeriiazhuravska Ленивая лазанья в сковородке ??? Ингредиенты: ? Куриный фарш - 500 г (можно заменить на телячий) ? Лук - 1 шт ? Морковь - 1 шт ? Томатный сок - 400 г ? Приправы по вкусу (я использовала паприку, соль, прованские травы, базилик) ? Сыр - 100 г ? Листы для лазаньи - 5 шт (по размеру вашей сковородки) #easyrecipe#easydinner#lazylasagna#recipe#tiktokfood♬ оригинальный звук - ROLAND
