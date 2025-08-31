Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептом

Вы узнаете:
- Какие ингредиенты нужны для приготовления сметаны
- Как сделать домашнюю сметану гуще
Сметана - довольно дешёвый и легкодоступный продукт. Его можно купить в магазине, а можно приготовить в домашних условиях. Кулинар из США Мэтт Тейлор рассказал на своем Youtube-канале In The Kitchen With Matt, как приготовить домашнюю сметану.
Если вам интересно, как из порошка сделать молоко, читайте материал: Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы.
Как делается настоящая сметана
Для начала вам понадобится чистая банка.
"Теперь возьмём один стакан жирных взбитых сливок. Просто влейте их туда. Далее добавим 1/4 стакана цельного молока. Лучше всего использовать непастеризованное, если сможете его найти, но если нет, используйте обычное цельное молоко", - рассказал Мэтт.
Далее нужно добавить 3/4 чайной ложки белого уксуса.
"Уксус вступит в реакцию с молоком и сливками, заквасит и загустеет, придав соусу кисловатый привкус", - сказал кулинар.
Когда все ингредиенты добавлены, закройте банку крышкой и хорошенько встряхните, чтобы всё смешалось. Не стоит трусить банку слишком сильно — иначе случайно получится масло.
"Теперь возьмите чистую ткань и накройте ею банку. Закрепите её резинкой, бечёвкой, верёвкой или чем-нибудь подобным, чтобы она не сползла. Оставьте банку при комнатной температуре на 24 часа. Как только смесь загустеет, снимите ткань. Вы заметите, что сверху она густая, а снизу немного водянистая — она расслоилась. Это нормально. Просто возьмите большую ложку и перемешайте всё до однородной массы. Затем переложите в ёмкость. Ваша густая домашняя сметана готова", - сказал Мэтт.
Домашняя сметана будет не такой густой как в магазине, поскольку на производстве в нее добавляют искусственные загустители.
К слову, при приготовлении домашней сметаны можно также использовать лимонный сок вместо уксуса. Вам понадобится примерно две-две с половиной чайные ложки.
Когда сметана будет готова, храните её нужно в холодильнике. Срок хранения - до недели.
Смотрите видео - Как сделать домашнюю сметану:
Сколько сметаны получается из литра молока
В среднем, из 9–10 литров молока получают около одного литра сметаны. Соответственно, из одного литра молока выйдет примерно 0,1 л сметаны.
Фактический объём зависит от жирности молока и способа отделения сливок: чем жирнее молоко и эффективнее сепарация, тем сметаны больше (иногда до ~150 мл из литра очень жирного молока).
Что добавляют в сметану для густоты
Как сделать домашнюю сметану гуще? Самый простой и проверенный способ сделать сметану более густой — добавить желатин.
Для этого возьмите один пакетик (9–12 г), замочите его в воде, затем слегка подогрейте до полного растворения. После остывания аккуратно введите желатиновый раствор в кисломолочную основу.
О ресурсе: Youtube-канал In the Kitchen with Matt (На кухне з Мэттом)
Youtube-канал In the Kitchen with Matt ведет кулинар и видеоблогер Мэтт Тейлор. Живет в штате Аризона, США.
Более 30 лет он увлекается приготовлением блюд и выпечкой, а также видеосъёмкой, что вдохновило его совместить два увлечения в формате "готовка + видео".
По его словам, он стремится научить всех готовить дома вкусные блюда по доступным ценам, без лишних затрат.
"Вы можете научиться готовить изысканные блюда, не уступающие ресторанным, прямо у себя дома! Приготовление/выпечка могут стать невероятным опытом. Для меня это место счастья, это расслабляет, позволяет собраться с мыслями (...) Я обожаю готовить, присоединяйтесь ко мне в этом путешествии", - говорит Мэтт.
Тейлор опубликовал собственную кулинарную книгу на Amazon — "All Things Chocolate: 30 of my favorite chocolate recipes" и сделал доступной PDF-версию в своём интернет-магазине.
На канал In The Kitchen With Matt подписаны 413 тысяч человек.
