Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептом

Домашняя сметана будет не такой густой как в магазине, но это можно легко исправить.

https://glavred.info/recipes/kak-prigotovit-nastoyashchuyu-domashnyuyu-smetanu-kulinar-podelilsya-legkim-receptom-10694018.html Ссылка скопирована

Как приготовить домашнюю сметану - рецепт Мэтта Тейлора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие ингредиенты нужны для приготовления сметаны

Как сделать домашнюю сметану гуще

Сметана - довольно дешёвый и легкодоступный продукт. Его можно купить в магазине, а можно приготовить в домашних условиях. Кулинар из США Мэтт Тейлор рассказал на своем Youtube-канале In The Kitchen With Matt, как приготовить домашнюю сметану.

Если вам интересно, как из порошка сделать молоко, читайте материал: Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы.

видео дня

Как делается настоящая сметана

Для начала вам понадобится чистая банка.

"Теперь возьмём один стакан жирных взбитых сливок. Просто влейте их туда. Далее добавим 1/4 стакана цельного молока. Лучше всего использовать непастеризованное, если сможете его найти, но если нет, используйте обычное цельное молоко", - рассказал Мэтт.

Далее нужно добавить 3/4 чайной ложки белого уксуса.

"Уксус вступит в реакцию с молоком и сливками, заквасит и загустеет, придав соусу кисловатый привкус", - сказал кулинар.

Когда все ингредиенты добавлены, закройте банку крышкой и хорошенько встряхните, чтобы всё смешалось. Не стоит трусить банку слишком сильно — иначе случайно получится масло.

"Теперь возьмите чистую ткань и накройте ею банку. Закрепите её резинкой, бечёвкой, верёвкой или чем-нибудь подобным, чтобы она не сползла. Оставьте банку при комнатной температуре на 24 часа. Как только смесь загустеет, снимите ткань. Вы заметите, что сверху она густая, а снизу немного водянистая — она расслоилась. Это нормально. Просто возьмите большую ложку и перемешайте всё до однородной массы. Затем переложите в ёмкость. Ваша густая домашняя сметана готова", - сказал Мэтт.

Домашняя сметана будет не такой густой как в магазине, поскольку на производстве в нее добавляют искусственные загустители.

К слову, при приготовлении домашней сметаны можно также использовать лимонный сок вместо уксуса. Вам понадобится примерно две-две с половиной чайные ложки.

Когда сметана будет готова, храните её нужно в холодильнике. Срок хранения - до недели.

Смотрите видео - Как сделать домашнюю сметану:

Сколько сметаны получается из литра молока

В среднем, из 9–10 литров молока получают около одного литра сметаны. Соответственно, из одного литра молока выйдет примерно 0,1 л сметаны.

Фактический объём зависит от жирности молока и способа отделения сливок: чем жирнее молоко и эффективнее сепарация, тем сметаны больше (иногда до ~150 мл из литра очень жирного молока).

ТОП-5 интересных фактов о молоке / Инфографика: Главред

Что добавляют в сметану для густоты

Как сделать домашнюю сметану гуще? Самый простой и проверенный способ сделать сметану более густой — добавить желатин.

Для этого возьмите один пакетик (9–12 г), замочите его в воде, затем слегка подогрейте до полного растворения. После остывания аккуратно введите желатиновый раствор в кисломолочную основу.

Ранее Главред писал, как правильно замариновать лук, чтобы он не был горьким и подошел для любого салата.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал In the Kitchen with Matt (На кухне з Мэттом) Youtube-канал In the Kitchen with Matt ведет кулинар и видеоблогер Мэтт Тейлор. Живет в штате Аризона, США. Более 30 лет он увлекается приготовлением блюд и выпечкой, а также видеосъёмкой, что вдохновило его совместить два увлечения в формате "готовка + видео". По его словам, он стремится научить всех готовить дома вкусные блюда по доступным ценам, без лишних затрат. "Вы можете научиться готовить изысканные блюда, не уступающие ресторанным, прямо у себя дома! Приготовление/выпечка могут стать невероятным опытом. Для меня это место счастья, это расслабляет, позволяет собраться с мыслями (...) Я обожаю готовить, присоединяйтесь ко мне в этом путешествии", - говорит Мэтт. Тейлор опубликовал собственную кулинарную книгу на Amazon — "All Things Chocolate: 30 of my favorite chocolate recipes" и сделал доступной PDF-версию в своём интернет-магазине. На канал In The Kitchen With Matt подписаны 413 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред