Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептом

Анна Ярославская
31 августа 2025, 03:30
6
Домашняя сметана будет не такой густой как в магазине, но это можно легко исправить.
Сметана
Как приготовить домашнюю сметану - рецепт Мэтта Тейлора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие ингредиенты нужны для приготовления сметаны
  • Как сделать домашнюю сметану гуще

Сметана - довольно дешёвый и легкодоступный продукт. Его можно купить в магазине, а можно приготовить в домашних условиях. Кулинар из США Мэтт Тейлор рассказал на своем Youtube-канале In The Kitchen With Matt, как приготовить домашнюю сметану.

Если вам интересно, как из порошка сделать молоко, читайте материал: Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы.

видео дня

Как делается настоящая сметана

Для начала вам понадобится чистая банка.

"Теперь возьмём один стакан жирных взбитых сливок. Просто влейте их туда. Далее добавим 1/4 стакана цельного молока. Лучше всего использовать непастеризованное, если сможете его найти, но если нет, используйте обычное цельное молоко", - рассказал Мэтт.

Далее нужно добавить 3/4 чайной ложки белого уксуса.

"Уксус вступит в реакцию с молоком и сливками, заквасит и загустеет, придав соусу кисловатый привкус", - сказал кулинар.

Когда все ингредиенты добавлены, закройте банку крышкой и хорошенько встряхните, чтобы всё смешалось. Не стоит трусить банку слишком сильно — иначе случайно получится масло.

"Теперь возьмите чистую ткань и накройте ею банку. Закрепите её резинкой, бечёвкой, верёвкой или чем-нибудь подобным, чтобы она не сползла. Оставьте банку при комнатной температуре на 24 часа. Как только смесь загустеет, снимите ткань. Вы заметите, что сверху она густая, а снизу немного водянистая — она расслоилась. Это нормально. Просто возьмите большую ложку и перемешайте всё до однородной массы. Затем переложите в ёмкость. Ваша густая домашняя сметана готова", - сказал Мэтт.

Домашняя сметана будет не такой густой как в магазине, поскольку на производстве в нее добавляют искусственные загустители.

К слову, при приготовлении домашней сметаны можно также использовать лимонный сок вместо уксуса. Вам понадобится примерно две-две с половиной чайные ложки.

Когда сметана будет готова, храните её нужно в холодильнике. Срок хранения - до недели.

Смотрите видео - Как сделать домашнюю сметану:

Сколько сметаны получается из литра молока

В среднем, из 9–10 литров молока получают около одного литра сметаны. Соответственно, из одного литра молока выйдет примерно 0,1 л сметаны.

Фактический объём зависит от жирности молока и способа отделения сливок: чем жирнее молоко и эффективнее сепарация, тем сметаны больше (иногда до ~150 мл из литра очень жирного молока).

ТОП-5 интересных фактов о молоке, молоко
ТОП-5 интересных фактов о молоке / Инфографика: Главред

Что добавляют в сметану для густоты

Как сделать домашнюю сметану гуще? Самый простой и проверенный способ сделать сметану более густой — добавить желатин.

Для этого возьмите один пакетик (9–12 г), замочите его в воде, затем слегка подогрейте до полного растворения. После остывания аккуратно введите желатиновый раствор в кисломолочную основу.

Ранее Главред писал, как правильно замариновать лук, чтобы он не был горьким и подошел для любого салата.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал In the Kitchen with Matt (На кухне з Мэттом)

Youtube-канал In the Kitchen with Matt ведет кулинар и видеоблогер Мэтт Тейлор. Живет в штате Аризона, США.

Более 30 лет он увлекается приготовлением блюд и выпечкой, а также видеосъёмкой, что вдохновило его совместить два увлечения в формате "готовка + видео".

По его словам, он стремится научить всех готовить дома вкусные блюда по доступным ценам, без лишних затрат.

"Вы можете научиться готовить изысканные блюда, не уступающие ресторанным, прямо у себя дома! Приготовление/выпечка могут стать невероятным опытом. Для меня это место счастья, это расслабляет, позволяет собраться с мыслями (...) Я обожаю готовить, присоединяйтесь ко мне в этом путешествии", - говорит Мэтт.

Тейлор опубликовал собственную кулинарную книгу на Amazon — "All Things Chocolate: 30 of my favorite chocolate recipes" и сделал доступной PDF-версию в своём интернет-магазине.

На канал In The Kitchen With Matt подписаны 413 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сметана
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

00:19Фронт
"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

22:16Война
"Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

"Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

21:27Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

Китайский гороскоп на завтра 31 августа: Кроликам - разочарования, Драконам - споры

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

Кристина Орбакайте пошла против Галкина и Пугачевой - причина

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

Украинцев предупредили о призыве: кого мобилизуют в первую очередь уже в сентябре

Украинцев предупредили о призыве: кого мобилизуют в первую очередь уже в сентябре

Последние новости

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с портнихой за 31 секунду

05:31

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

04:35

Что означает "тютілька в тютільку": немногие украинцы знают правильный ответВидео

03:30

Как приготовить настоящую домашнюю сметану: кулинар поделился легким рецептомВидео

02:36

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
01:13

Школьная головоломка "сорвала мозг" математикам: найдите число за 15 секунд

00:19

Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

30 августа, суббота
23:19

Зачем наши бабушки вешали ковры на стены - раскрыта темная сторона роскоши СССРВидео

22:51

"Джесси в надежных руках": собаку, потерявшую хозяина после обстрела Киева, приютили

Реклама
22:16

"Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины

21:38

Вода универсальный растворитель - почему не все вещества растворяются

21:27

"Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

21:24

Галкин показал молодую и счастливую Пугачеву: как она выглядит

21:18

Логотип Ferrari означает не то, что думает большинство: в чем секрет "гарцующего коня"

20:31

WBO требует от Усика срочно пройти медосмотр: в скандале замешана Дорофеева

20:23

Непогода возвращается: названы области, где будут грозовые дожди

19:48

Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

19:43

В Одесской области в ДТП попал мэр города Рени: его мать погибла

19:24

Запад отправит в Украину меньше иностранных военных из-за Путина - СМИ

19:15

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Весам - подарок, Скорпионам - работа, Стрельцам - кражаВидео

Реклама
19:10

Голый король в Белом домемнение

18:42

Ребрик показала взрослую дочку-красотку в день рождения

18:20

Кипарисы, церковь и озеро: росСМИ показали особняк Януковича в Сочи

17:50

Владельцев жилья в Украине начнут штрафовать на круглую сумму: в чем причина

17:39

Популярный миф опровергнут - что будет с человеком, если съесть косточки арбузаВидео

17:24

Убийство Андрея Парубия было тщательно подготовлено - новые детали преступленияВидео

17:16

Делает женщина: в сети раскрыли большой секрет Агутина и Варум

17:10

"Будем сидеть и наблюдать": Трамп хочет выйти из переговоров по Украине - Axios

17:04

Когда лень готовить: рецепт вкусного ужина за 15 минут

16:52

"Неправильный выбор": Королева поставила точку в отношениях с невесткой

16:52

Самый популярный вид мяса в Украине внезапно подешевел - какие цены на рынке

16:31

Лишь Эйнштейн справится за 5 секунд: крутой ребус, где нужно найти тайное число

16:09

Звезды обещают деньги и бонусы: какие ТОП-4 знака зодиака разбогатеют уже скоро

16:06

Польша депортировала 15 украинцев: в чем причина

16:02

Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

16:02

"Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию

15:40

Что делать, чтобы бананы не почернели: малоизвестный метод, что работает всегда

15:26

Все ахнут от восторга: нереально простой и вкусный закусочный рулетВидео

15:25

ГУР уничтожило склад взрывчатки в Тульской области РФ: детали дерзкой операции

15:18

Почему 31 августа нельзя выбрасывать вещи: какой церковный праздник

Реклама
15:16

Психолог назвал неожиданный сигнал настоящих чувств: он раздражает не одну пару

14:47

ЧВК США могут развернуть в Украине: СМИ сообщили о начале переговоров

14:32

Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветутВидео

14:25

Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней РусиВидео

14:25

Чем отличаются два аквариума: только самые внимательные смогут найти отличия

13:53

Странные пятна на руках и отмененные выступления: в Сети заговорили о смерти Трампа

13:50

Ювелирный бренд разорвал сотрудничество с Настей Каменских

13:45

"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

13:29

Что можно сделать с остатками обоев: лучшие идеи, которые удивят и вдохновят

12:35

Грех ли выбрасывать старый памятник с могилы: священник ответилВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять