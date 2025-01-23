Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы

Сколько нужно сухого молока на 1 литр воды - как сухое молоко влияет на организм.

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Как из порошка сделать молоко / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Couleur, Pexels/Towfiqu barbhuiya

Вы узнаете:

Сколько сухого молока требуется на 1 литр воды

Как сделать сухое молоко вкусом настоящего молока

Сухое молоко известно уже давно и отлично зарекомендовало себя во многих уголках мира. Этот порошковый продукт обычно растворяют в тёплой воде и используют как обычный напиток, практически не уступающий натуральному.

Не удивительно, что при этом сухое молоко сохраняет многие полезные качества свежего пастеризованного молока. Уже долгое время сухое молоко часто применяется в кулинарии и является важным компонентом детских молочных смесей, говорится в материале Главреда.

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Отметим, что производство сухого молока позволяет значительно продлить срок хранения по сравнению с обычным молоком. При этом также существует разновидность быстрорастворимого сухого молока.

Как приготовить сухое молоко дома

Для приготовления сухого молока в домашних условиях нужно просто добавить чистую питьевую воду. При этом важно соблюдать правильную пропорцию, которая имеет соотношение:

1 часть сухого молока;

3 части тёплой кипячёной воды.

Важно помнить!

Чтобы смесь была однородной, следует добавлять воду в порошок, а не наоборот, помешивая смесь во время этого процесса.

Сколько сухого молока требуется на 1 литр воды

Рекомендуется, чтобы все вкусовые свойства, витамины, белки и энергетическая ценность сохранились, для приготовления 1 литра цельного молока нужно растворить 9-10 столовых ложек сухого молока в 1 литре теплой кипяченой воды (температура 35-40 ºС).

Как сделать сухое молоко вкусом настоящего молока

Если вас не устраивает вкус обычного сухого молока, можно придать ему вкус настоящего свежего молока. Для этого попробуйте добавить несколько капель ванильного экстракта, что заметно улучшит вкус сухого молока. Если ванильного экстракта нет, можно заменить его ложкой сахара-песка.

Как сухое молоко влияет на организм

Сухое молоко стимулирует умственную деятельность и повышает работоспособность. Оно способствует нормализации обмена веществ в организме. Обезжиренное сухое молоко идеально подходит для диетического питания.

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Что такое молоко Питательная жидкость, вырабатываемая самками млекопитающих во время лактации. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Коровье молоко — производится в больших количествах и является наиболее продаваемым в мире видом молока животных, пишет Википедия.

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