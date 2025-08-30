Все ахнут от восторга: нереально простой и вкусный закусочный рулет

Предлагаем вашему вниманию закусочный вафельный рулет с крабовыми палочками, которым станет настоящим украшением даже праздничного стола. Набор ингредиентов вам понадобится совсем простой, а все гости будут в восторге.
Кстати, для этого рулета выбирайте только качественные крабовые палочки, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Закусочный вафельный рулет с крабовыми палочками - рецепт
Ингредиенты:
- Вафли – 1 лист
- Майонез – 4 ст. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Крабовые палочки – 180 г
Вафельный лист смажьте майонезом, смешанным с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.
Крабовые палочки мелко нарежьте и посыпьте ими вафельный лист.
Оставьте все на 15-20, чтобы вафельный лист стал мягким.
Аккуратно сверните рулет и нарежьте на кусочки.
Можно подавать на стол, приятного аппетита!
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
