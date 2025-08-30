Все ахнут от восторга: нереально простой и вкусный закусочный рулет

Рецепт аппетитного рулета с крабовыми палочками.

Рулет с крабовыми палочками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вашему вниманию закусочный вафельный рулет с крабовыми палочками, которым станет настоящим украшением даже праздничного стола. Набор ингредиентов вам понадобится совсем простой, а все гости будут в восторге.

Кстати, для этого рулета выбирайте только качественные крабовые палочки, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Закусочный вафельный рулет с крабовыми палочками - рецепт

Ингредиенты:

Вафли – 1 лист

Майонез – 4 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Плавленые сырки – 2 шт.

Крабовые палочки – 180 г

Вафельный лист смажьте майонезом, смешанным с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками.

Крабовые палочки мелко нарежьте и посыпьте ими вафельный лист.

Оставьте все на 15-20, чтобы вафельный лист стал мягким.

Аккуратно сверните рулет и нарежьте на кусочки.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить рулет с крабовыми палочками:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

