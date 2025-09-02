Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сыта

Предлагаем вам рецепт приготовления полезных котлет с творогом и кабачком. Такое блюдо можно подавать на завтрак или же на легкий ужин. Набор ингредиентов вас приятно удивит, а также эти котлеты легко готовятся.
Кстати, рекомендуем подавать такие котлеты со сметаной или йогуртовым соусом, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Котлеты без мяса - рецепт
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог - 180 г;
- Вареные яйца - 2 шт.;
- Сырое яйцо – 1 шт.;
- Твердый сыр – 50 г;
- Кабачок - 100 г;
- Мука – 1 ст. л с горкой;
- Соль, перец по вкусу;
- Петрушка
В миске смешайте творог, натертый сыр, нарезанные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, нарубленную зелень, специи и перемешайте.
Всыпьте просеянную муку, и все еще раз хорошо перемешайте.
В сковороде разогрейте растительное масло, сформируйте котлеты столовой ложкой и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
При желании, удалите излишки масла при помощи бумажного полотенца.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты без мяса:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
