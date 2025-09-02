Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сыта

Рецепт легких котлет, которые точно не испортят вашу фигуру.

Котлеты без мяса - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт приготовления полезных котлет с творогом и кабачком. Такое блюдо можно подавать на завтрак или же на легкий ужин. Набор ингредиентов вас приятно удивит, а также эти котлеты легко готовятся.

Кстати, рекомендуем подавать такие котлеты со сметаной или йогуртовым соусом.

Котлеты без мяса - рецепт

Ингредиенты:

Кисломолочный творог - 180 г;

Вареные яйца - 2 шт.;

Сырое яйцо – 1 шт.;

Твердый сыр – 50 г;

Кабачок - 100 г;

Мука – 1 ст. л с горкой;

Соль, перец по вкусу;

Петрушка

В миске смешайте творог, натертый сыр, нарезанные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, нарубленную зелень, специи и перемешайте.

Всыпьте просеянную муку, и все еще раз хорошо перемешайте.

В сковороде разогрейте растительное масло, сформируйте котлеты столовой ложкой и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

При желании, удалите излишки масла при помощи бумажного полотенца.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты без мяса:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

