ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Курская операция находится под угрозой.

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ВСУ могут выйти из Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как обстоят дела в Курской области

Как россияне прорвали оборону ВСУ

Российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа. Теперь Курская операция находится под угрозой.

Если ситуация продолжит ухудшаться, в течение двух недель украинским солдатам могут приказать выйти из Курской области, пишет New York Post.

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В материале говорится, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и планирующими бомбами.

Суджа - что известно о городе / Главред - инфографика

"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки Александр Кабанов.

Другой украинский военный поделился с журналистами, что россияне на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.

"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть", - объяснил он.

По словам украинских военных, которые пожелали остаться анонимными, командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска из региона уже через две недели. Они подчеркнули, что это связано с угрозой окружения врагом.

В то же время Кабанов подчеркнул, что Курская операция окупилась - отвлекла российские силы и замедлила их продвижение в стратегически важных районах.

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Как сообщал Главред, 20 февраля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ пытаются уничтожить логистику Сил обороны в Курской области. Враг достиг определенных успехов.

Российские войска провели атаку и продвинулись в Курской области, отметили в своей сводке 24 февраля американские аналитики Института изучения войны. Россияне провели атаку на северо-западе от Суджи и продвинулись в западную Лебедевку.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState поместили село Новенькое в серую зону.

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Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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