ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Вы узнаете:
- Как обстоят дела в Курской области
- Как россияне прорвали оборону ВСУ
Российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа. Теперь Курская операция находится под угрозой.
Если ситуация продолжит ухудшаться, в течение двух недель украинским солдатам могут приказать выйти из Курской области, пишет New York Post.
В материале говорится, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и планирующими бомбами.
"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки Александр Кабанов.
Другой украинский военный поделился с журналистами, что россияне на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.
"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть", - объяснил он.
По словам украинских военных, которые пожелали остаться анонимными, командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска из региона уже через две недели. Они подчеркнули, что это связано с угрозой окружения врагом.
В то же время Кабанов подчеркнул, что Курская операция окупилась - отвлекла российские силы и замедлила их продвижение в стратегически важных районах.
Ситуация в Курской области – новости по теме:
Как сообщал Главред, 20 февраля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ пытаются уничтожить логистику Сил обороны в Курской области. Враг достиг определенных успехов.
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Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState поместили село Новенькое в серую зону.
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Операция в Курской области РФ
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