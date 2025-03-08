Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Сергей Кущ
8 марта 2025, 01:32
7
Курская операция находится под угрозой.
ВСУ могут выйти из Курской области
ВСУ могут выйти из Курской области / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как обстоят дела в Курской области
  • Как россияне прорвали оборону ВСУ

Российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа. Теперь Курская операция находится под угрозой.

Если ситуация продолжит ухудшаться, в течение двух недель украинским солдатам могут приказать выйти из Курской области, пишет New York Post.

видео дня

В материале говорится, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и планирующими бомбами.

Суджа - что известно о городе
Суджа - что известно о городе / Главред - инфографика

"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки Александр Кабанов.

Другой украинский военный поделился с журналистами, что россияне на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.

"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть", - объяснил он.

По словам украинских военных, которые пожелали остаться анонимными, командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска из региона уже через две недели. Они подчеркнули, что это связано с угрозой окружения врагом.

В то же время Кабанов подчеркнул, что Курская операция окупилась - отвлекла российские силы и замедлила их продвижение в стратегически важных районах.

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, 20 февраля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ пытаются уничтожить логистику Сил обороны в Курской области. Враг достиг определенных успехов.

Российские войска провели атаку и продвинулись в Курской области, отметили в своей сводке 24 февраля американские аналитики Института изучения войны. Россияне провели атаку на северо-западе от Суджи и продвинулись в западную Лебедевку.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что россияне в Сумской области по линии границы провели штурмы пехотными группировками без тяжелой техники. В DeepState поместили село Новенькое в серую зону.

Вам может быть интересно:

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

01:32Война
Одесса пылает - россияне массово атаковали город

Одесса пылает - россияне массово атаковали город

23:30Война
Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

23:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Гороскоп на сегодня 8 марта: Львам - прибыль, Стрельцам - впечатляющий день

Гороскоп на сегодня 8 марта: Львам - прибыль, Стрельцам - впечатляющий день

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Поздравления с 8 марта - теплые слова и лучшие картинки для любимых дам

Поздравления с 8 марта - теплые слова и лучшие картинки для любимых дам

"Ничего нельзя было": Алла Пугачева попала в неприятности на границе в РФ

"Ничего нельзя было": Алла Пугачева попала в неприятности на границе в РФ

Последние новости

01:32

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

01:30

Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

00:25

"Молниеносная" атака: россияне пошли на штурм Сумской области

00:06

Больше, чем просто "H": что на самом деле означает логотип HyundaiВидео

07 марта, пятница
23:30

Одесса пылает - россияне массово атаковали город

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
23:21

Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

22:39

Роскошная Ева Мендес показала, какое должно быть тело в 51 год

22:33

У Трампа сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

22:00

Лолита Милявская проигрывает битву: предательницу опустили в Казани

Реклама
21:43

Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюмВидео

21:43

Мистические места Украины - истории, заставляющие дрожать

20:43

Начался дефицит: цены на популярный овощ уже подняли на 25%

20:29

Результат удивит небывалым урожаем: чем обработать землю перед посевом семян

20:14

"Мне больно и страшно": победительница Холостяка сообщила о драме в отношениях

20:12

"Готовим встречу": Зеленский заявил о наиболее интенсивной работе с Трампом

19:33

Путин готов согласиться на перемирие: Bloomberg узнал условия

19:31

Трамп после прилета 67 ракет по Украине - "Я верю Путину"

19:26

Как на самом деле делают кунжут: чем белый отличается от черного

19:10

Что будет обсуждать Украина и США в Саудовской Аравии?мнение

18:48

Ситуация на Курщине критическая, россияне рвутся в Сумскую область, - DeepState

Реклама
18:41

Как избавиться от выгорания экрана: удивительно простой и эффективный способ

18:32

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

18:30

"Уже завязал": предательница Королева вскрыла правду о своем муже-путинисте

17:46

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

17:36

Что нельзя сажать возле дома: какое растение грозит накликать беду

17:33

Украина имеет доступ к спутниковым снимкам Maxar, но есть нюанс - Defense Express

16:49

Впервые за долгое время: ВСУ близки к освобождению крупного города

16:27

Доллар ушел в крутое пике: сколько будет стоить валюта 10 марта

16:24

ТОП-3 знака зодиака, которые с годами становятся только красивее

16:09

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

16:02

Трамп еще может выполнить обещание и завершить войну за 24 часа - Келлог

15:57

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ееВидео

15:39

Мало, кто ухаживает правильно: эксперты объяснили, как надо чистить наушники

15:13

Хотят ли в США, чтобы Украина пошла на территориальные уступки: ответ МИД

15:06

Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории мужчин

15:01

Астролог назвал 3 знака зодиака, которые встретят свою половинку весной 2025 года

14:52

Опытные садоводы кладут секретную добавку: когда и как сеять редис

14:31

Размер выплат вырастет до 5 тысяч грн: кому ждать особой надбавки к пенсии

13:59

Дочь Ющенко показала редкое фото взрослой внучки экс-президента

13:58

Говорить о перемирии еще рано: РФ активно готовится к наступательной операции

Реклама
13:29

"Нельзя отвечать на добро злом": Китай налетел на Трампа с обвинениями

13:22

Об этом рецепте все забыли: невероятный салат из трех ингредиентов

13:10

"Нож в спину": путинист Пригожин публично раскрыл свою тайну

13:09

Водители в Украине могут получить штрафы за чужие нарушения: в чем причина

12:37

Как привлечь опылителей в сад и огород: 10 неожиданных способовВидео

12:24

Орбан хочет провести в Венгрии голосование о вступлении Украины в ЕС - детали

12:23

"Меня для этого не осталось": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

12:22

Антимонопольный комитет доказал нарушение "Укргаздобычи" при закупке китайских труб - Митрохин

12:19

Знают не все: как качественно постирать обувь в стиралке и не испортить ее

11:29

У России есть только две опции: эксперт рассказал о сложном положении ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять