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Диверсанты РФ атаковали ВСУ вблизи Суджи: врага ликвидировали, детали

Андрей Ганчук
8 марта 2025, 16:23
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Россияне возле города Суджа пытались повторить сценарий Авдеевки, рассказал Мирослав Гай.
ВСУ, Курская область
Враг пытался проникнуть на подконтрольную ВСУ территорию, но десантникп опередили оккупантов - офицер / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

Кратко:

  • Диверсанты РФ пытались под землей проникнуть на позиции ВСУ в районе Суджи
  • Силы обороны ликвидировали вражескую группу

Российские оккупанты в Курской области пытались попасть на подконтрольную Силам обороны Украины территорию вблизи Суджи. Враг использовал подземные коммуникации. Впрочем, украинские военные организовали засаду и уничтожили вражескую группу. Об этом рассказал офицер ВСУ, волонтер Мирослав Гай.

На своей странице в социальной сети Facebook, одна из десантно-штурмовых бригад заблаговременно получила разведывательные данные, согласно которым россияне планировали использовать подземные коммуникации магистрального газопровода Прогресс, чтобы осуществить диверсию в Суджанском районе.

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Суджа - что известно о городе
Кратко о Судже / Инфографика: Главред

"Враг пытался действовать по сценарию Авдеевской операции, используя инженерные сооружения для проникновения на подконтрольную ВСУ территорию. Однако наши десантники опередили оккупантов", - сказал Гай.

По его словам, после этого украинские военные организовали засаду. Дождались выхода противника из туннеля и его скопления, после чего выход был завален. Такой шаг сделал невозможной эвакуацию врага. Далее последовала ликвидация.

"Ликвидировано около 80% личного состава противника.Объективный контроль и радиоперехват подтверждают панику среди личного состава врага: захватчики будут жаловаться, что их бросили на верную смерть", - подчеркнул Мирослав Гай.

Ситуация в Курской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, британские журналисты The Telegraph опубликовали материал, в котором говорится, что после наступления РФ в Суджанском районе 10-тысячная группировка Сил обороны под угрозой окружения. Продвижение оккупантов может быть связано с прекращением предоставления разведданных Украине со стороны США.

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, написали журналисты New York Post. Враг мог воспользоваться паузой в предоставлении американцами разведданных Украине, чтобы попытаться прорвать украинскую оборону.

Угрозы окружения Сил обороны в Курской области сейчас нет, сообщили источники РБК-Украина. Командование пока не планирует выводить войска из региона. Принимаются меры для стабилизации ситуации.

"Сейчас план агрессора заключается в том, чтобы перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым - создать оперативное окружение наших войск", - подчеркивается в материале.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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ВСУ Мирослав Гай войска России война России и Украины Курская область Операция в Курской области
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