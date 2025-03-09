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ПВО работала в половине областей: сколько дронов РФ выпустила ночью по Украине

Марина Фурман
9 марта 2025, 10:44
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Под вражеский обстрел попали несколько украинских регионов.
ПВО работала в половине областей: сколько дронов РФ выпустила ночью по Украине
Украина в очередной раз была под атакой российских дронов / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Оккупанты выпустили по Украине 119 дронов
  • Украинским защитникам удалось сбить 73 дрона
  • ПВО работала в половине областей

В ночь на 9 марта российская оккупационная армия выпустила по Украине 119 ударных дронов. Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В сообщении говорится, что этой ночью враг выпустил ударные дроны с шести направлений - Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск (Россия), Чауда (Крым).

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"Противовоздушная оборона сбила 73 дрона. Силы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях", - написали в ВС ВСУ.

Кроме того, еще 37 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Известно, что атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

отчет
Сколько российских целей удалось сбить / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Последствия российской атаки

Воздушные силы подчеркнули, что в результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская области и Запорожье.

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник уточнил, что ночью на подступах к Киеву было зафиксировано 33 вражеских БпЛА. 12 из них уничтожены средствами ПВО, остальные - локально потеряны или покинули воздушное пространство.

В результате российской атаки повреждено хозяйственное здание в Броварском районе. Также три автомобиля повреждены в двух населенных пунктах Бучанского района.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - написал Калашник.

В пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что в ночь на 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.

"В Балаклее два дрона попали в учебное заведение, повреждены жилые дома, админздания, больница, кафе и авто. Вспыхнул пожар на площади 50 м.кв. В с.Кочеток ударом повреждено здание детского учреждения, горели конструктивные элементы", - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели ликвидировали пожары.

  • Последствия ночной атаки на Харьковскую область
    Последствия ночной атаки на Харьковскую область Фото: ГСЧС
  • Последствия ночной атаки на Харьковскую область
    Последствия ночной атаки на Харьковскую область Фото: ГСЧС
  • Последствия ночной атаки на Харьковскую область
    Последствия ночной атаки на Харьковскую область Фото: ГСЧС
  • Последствия ночной атаки на Харьковскую область
    Последствия ночной атаки на Харьковскую область Фото: ГСЧС

Удары РФ по территории Украины - новости по теме

Как писал Главред, в субботу, 8 марта, российские военные атаковали Запорожье и область ударными дронами. В городе прогремело до 10 взрывов. Руководитель Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру области. В результате обстрела возник пожар, который спасатели тушили целых пять часов. По его словам, в регионе почти 2000 абонентов до сих пор остаются без газа.

В ночь на 8 марта оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и 145 ударными БпЛА. По данным Воздушных сил ВСУ, было сбито 79 дронов "Shahed" и ракету "Искандер-К".

Напомним, вечером 7 марта россияне атаковали центр Доброполья, в результате чего погибли люди. Повреждены 8 домов, админздание и 30 авто. Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный удар. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это был один из самых жестоких ударов, комбинированный удар. Атака была просчитана, чтобы нанести максимальный ущерб.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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