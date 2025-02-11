Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

Продлить свежесть бананов можно очень просто, зная некоторые правила.

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Простой способ поможет продлить свежесть бананов вдвое / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как сделать так, чтобы бананы не чернели

Возле каких фруктов нельзя класть бананы

Бананы - это фрукты, которые очень быстро созревают, а неправильное хранение может ускорить этот процесс. Чтобы сохранить их желтыми и свежими дольше, важно понимать, почему они темнеют и каких ошибок стоит избегать, рассказывает Главред со ссылкой на Daily Wrap.

Почему бананы чернеют?

Основная причина, по словам экспертов, по которой бананы чернеют, - это действие этилена, газа, который выделяют фрукты во время созревания.

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"Этилен ускоряет распад хлорофилла, что приводит к изменению цвета кожуры с желтого на коричневый или черный. Бананы особенно чувствительны к этому процессу, особенно если они хранятся в тёплой и влажной среде", - говорят эксперты.

Также стоит отметить, что хранение рядом с другими фруктами (например, яблоками) также способствует более быстрому созреванию, поскольку они тоже выделяют этилен.

Не помогает и холодильник, ведь в низких температурах кожура темнеет быстрее, хотя сам банан внутри дольше остается свежим.

Как правильно хранить бананы?

Чтобы бананы не чернели преждевременно, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Держите их отдельно от других фруктов. Яблоки, груши и другие плоды, вырабатывающие этилен, ускоряют созревание бананов. Храните в сухом и прохладном месте. Оптимальный вариант - на столе или в подвешенном состоянии, но не в холодильнике. Оберните кончики пищевой пленкой. Именно там бананы активнее всего выделяют этилен, поэтому изоляция помогает замедлить процесс созревания. Подвешивайте бананы на специальной подставке. Это предотвращает механические повреждения кожуры, которые могут вызвать быстрое потемнение. Не кладите в полиэтиленовые пакеты. Это создает излишнюю влажность и способствует ускоренной порче.

Кстати, также ранее рассказывалось, где ни в коем случае нельзя хранить сыр.

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