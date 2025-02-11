Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

Самое главное:
- Как сделать так, чтобы бананы не чернели
- Возле каких фруктов нельзя класть бананы
Бананы - это фрукты, которые очень быстро созревают, а неправильное хранение может ускорить этот процесс. Чтобы сохранить их желтыми и свежими дольше, важно понимать, почему они темнеют и каких ошибок стоит избегать, рассказывает Главред со ссылкой на Daily Wrap.
Почему бананы чернеют?
Основная причина, по словам экспертов, по которой бананы чернеют, - это действие этилена, газа, который выделяют фрукты во время созревания.
"Этилен ускоряет распад хлорофилла, что приводит к изменению цвета кожуры с желтого на коричневый или черный. Бананы особенно чувствительны к этому процессу, особенно если они хранятся в тёплой и влажной среде", - говорят эксперты.
Также стоит отметить, что хранение рядом с другими фруктами (например, яблоками) также способствует более быстрому созреванию, поскольку они тоже выделяют этилен.
Не помогает и холодильник, ведь в низких температурах кожура темнеет быстрее, хотя сам банан внутри дольше остается свежим.
Как правильно хранить бананы?
Чтобы бананы не чернели преждевременно, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Держите их отдельно от других фруктов. Яблоки, груши и другие плоды, вырабатывающие этилен, ускоряют созревание бананов.
- Храните в сухом и прохладном месте. Оптимальный вариант - на столе или в подвешенном состоянии, но не в холодильнике.
- Оберните кончики пищевой пленкой. Именно там бананы активнее всего выделяют этилен, поэтому изоляция помогает замедлить процесс созревания.
- Подвешивайте бананы на специальной подставке. Это предотвращает механические повреждения кожуры, которые могут вызвать быстрое потемнение.
- Не кладите в полиэтиленовые пакеты. Это создает излишнюю влажность и способствует ускоренной порче.
Кстати, также ранее рассказывалось, где ни в коем случае нельзя хранить сыр.
Больше полезных новостей:
- Стоит ли оставлять свет для любимцев, когда уходите из дома: ответ ветеринара
- Не 5 и не 15 минут: сколько времени ждать перед тем, как смыть чистящие средства
- Будут сиять, как новенькие: как отбелить кроссовки в домашних условиях
Что за ресурс - Daily Wrap?
Daily Wrap - это международный новостной ресурс, который специализируется на курировании и публикации новостей со всего мира. Он доступен через различные платформы, включая веб-сайты и YouTube-каналы, и принадлежит польской медиакомпании Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna, базирующейся в Варшаве.
Ресурс собирает и публикует новости на различные темы, включая политику, экономику, технологии и культуру, освещая актуальные события, такие как санкции, экономические кризисы, технологические инновации и другие важные темы.
Daily Wrap доступен на нескольких языках, включая английский.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред