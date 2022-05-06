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Россия отвела большую часть войск от Мариуполя – Пентагон

6 мая 2022, 08:44

Сейчас в окрестностях Мариуполя сосредотачивается примерно "несколько батальонно-тактических групп". Оккупанты наносят авиационные и артиллерийские удары.

Мариуполь
Мариуполь находится в осаде оккупантов с начала марта / Фото УНИАН

Россия отвела основные силы своих оккупационных войск от Мариуполя в Донецкой области. В то же время захватчики продолжают постоянно обстреливать из артиллерии и наносить авиационные удары по городу.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает AP News.

"В целом, по нашим оценкам, большинство российских сухопутных войск, направленных в Мариуполь, отошли и выдвинулись на север", – сказал он.

Сейчас в окрестностях города сосредотачивается "небольшое количество" подразделений оккупантов - примерно "несколько батальонно-тактических групп".

По словам Кирби, оккупанты наносят авиационные и артиллерийские удары по окрестностям Мариуполя и заводу Азовсталь.

Представитель Пентагона добавил, что войска РФ до сих пор лишь "медленно" продвигаются вперед, поскольку основные боевые действия продолжаются в восточной части Донбасса.

Кирби также заявил, что не видит никаких изменений в ведении или динамике действий Кремля по мере приближения 9 мая.

"Россия празднует в этот день годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Было предположение, что ее лидер Владимир Путин хочет рекламировать великую "победу" в Украине, выступая во время традиционного военного парада на Красной площади. Но США все еще считают, что РФ отстает от графика и не достигает ожидаемого прогресса на Донбассе", – резюмировал спикер Минобороны США.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 мая, в Мариуполе оккупанты продолжают блокировать подразделения украинских воинов в районе металлургического комбината Азовсталь. В отдельных районах, при поддержке авиации, путинские солдаты возобновили штурмовые действия для того, чтобы взять под контроль территорию завода.

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты задумали до 9 мая "добить" защитников Мариуполя, которые находятся на Азовстали. В частности они хотят преподнести диктатору Владимиру Путину победу над полком Азов.

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

Силы обороны Украины в блокадном Мариуполе 5 мая оттеснили оккупационные войска России с территории завода Азовсталь, которые за день до этого туда прорвались, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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