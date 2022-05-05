Войска Украины выбили оккупантов РФ с территории завода Азовсталь в Мариуполе – Арестович

Арестович / УНИАН

Силы обороны Украины в блокадном Мариуполе 5 мая оттеснили оккупационные войска России с территории завода Азовсталь, которые за день до этого туда прорвались. Сведения о продолжении боевых действий в районе предприятия уточняются. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинские защитники сумели выбить оккупантов РФ с территории Азовстали.

"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками", - отметил Арестович.

Также он добавил, что дальнейшая информация о боях в районе предприятия проверяется.

"Что происходит сейчас — обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", - подчеркнул Алексей Арестович.

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