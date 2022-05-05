УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Войска Украины выбили оккупантов РФ с территории завода Азовсталь в Мариуполе – Арестович

5 мая 2022, 16:32

Киев уточняет информацию по ситуации с боевыми действиями в районе Азовстали, сказал Алексей Арестович.

Арестович
Арестович / УНИАН

Силы обороны Украины в блокадном Мариуполе 5 мая оттеснили оккупационные войска России с территории завода Азовсталь, которые за день до этого туда прорвались. Сведения о продолжении боевых действий в районе предприятия уточняются. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинские защитники сумели выбить оккупантов РФ с территории Азовстали.

"Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию "Азовстали". Они были выбиты нашими защитниками", - отметил Арестович.

Также он добавил, что дальнейшая информация о боях в районе предприятия проверяется.

"Что происходит сейчас — обобщаем информацию, потому что ее много, и она противоречива. Много эмоций вокруг, а мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", - подчеркнул Алексей Арестович.

Новость дополняется

viber
новости Мариуполя Азовсталь Алексей Арестович Офис президента
Реклама
Популярное
Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуныПомогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удачБеды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовЭксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантов "Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов"Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов
Поддержите Главред

Последние новости

16:45

Дорн рассказал, когда снова планирует посетить Москву

16:32

Помогал спасать буйволов: под Харьковом орки убили во время обстрела 15-летнего волонтераВидео

16:32

Войска Украины выбили оккупантов РФ с территории завода Азовсталь в Мариуполе – Арестович

16:20

Валерий Харчишин расстался с женой после 13 лет брака: "Я жил другой жизнью в другом месте"

16:10

В Приднестровье сообщили о "стрельбе" у границы с Украиной – в ГПС сделали ответное заявлениеВидео

Реклама
16:06

На Харьковщине подозрение в госизмене объявлено шести коллаборантам - Фильчаков

15:47

Мобилизация или новый кусок Украины – чем потешит Путин Россию на 9 маямнение

15:39

Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржахВидео

15:36

По "донбасскому сценарию": у Кремля есть четкий план вторжения в Молдову – контрразведкаВидео

15:26

Ирина Билык рассказала про реакцию Филиппа Киркорова на то, что ей негде жить из-за рашистов

15:04

Привозят мертвые тела из Украины: в Бурятии спорткомплекс пропах смрадом убитых оккупантовВидео

14:49

"Ее застрелили, я кричала, аж сорвала связки": мать рассказала об убийстве орками дочери в ХерсонеВидео

14:42

Армия Украины перешла в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – ЗалужныйВидео

14:32

С 11 мая каждого ждет удача, исцеление и супервозможности - гороскоп для всех знаков зодиака на год

14:30

На Черниговщине дорожники завершили возведение временной переправы через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу,чтобы мама воскресла": 8-летний Миша из Мариуполя лишился матери из-за русских оккупантов

13:45

Украина может помочь Венгрии и Словакии в избавлении от нефти из РФ и перекрыть трубопровод ДружбаВидео

13:36

Арест Шария в Испании: в ВР анонсировали процесс экстрадиции пропагандиста в УкраинуВидео

13:15

"РФ не оставила шанса на компромисс": Арестович объяснил, от чего зависят сроки окончания войныВидео

13:07

Новые санкции ЕС: как России будут делать больномнение

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча

12:52

"Украина довольна гуманитаркой из Испании": Сеть взорвали мэмы о задержании ШарияФотоВидео

12:35

В Мариуполь от Путина приехал новый "куратор" Донбасса: открыли памятник бабушке с красным флагом

12:25

Гетто для украинцев: появились уникальные кадры фильтрационных лагерей орков на ДонбассеВидео

12:00

Гороскоп на сегодня, 5 мая 2022: Ракам – прибыль, Львам – судьбоносная встреча, Стрельцам – вещие сны

11:52

На Житомирщине мародеры разграбили упавший самолет ВСУ и украли оружие погибшего пилотаВидео

11:40

"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 маяВидео

11:35

На крейсере Москва было ядерное оружие: может ли РФ нанести удар с других кораблей в Черном море

11:23

Как всеобщая мобилизация в России добьет россиянмнение

11:19

Путин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИВидео

11:02

"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 летФотоВидео

10:54

В Испании задержали блогера Анатолия ШарияВидео

10:50

Когда Украина победит и закончится война - астролог предсказала дату

10:15

Уничтожит твою карьеру: Логунова угрожает Ступке рассказать правду об их разводе

10:13

Несмотря на поражение, русские оккупанты не отказались от атаки на Харьков - ПентагонВидео

09:56

Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывноВидео

09:49

Два истребителя Су-30, четыре БПЛА и крылатые ракеты: ВСУ за сутки разбили 9 вражеских целейВидео

09:26

Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT

09:15

Оккупанты из гвардейской бригады бунтуют из-за потерь и не хотят воевать - Генштаб ВСУВидео

09:14

Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войноймнение

Реклама
09:09

Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

08:41

В России генерал наградил сына-танкиста за "освобождение" Черниговской областиВидео

08:20

Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сынаВидео

07:37

Когда рухнет Крымский мост: в Сети появился сайт с обратным отсчетом

07:10

Путинскую армию отодвинули от Харькова на 40 км, артобстрелы городу не грозят – Арестович

06:37

Эскалация боевых действий к 9 мая: Арестович назвал самые опасные направления

06:31

Победа Украины в войне становится все более вероятной: почему засуетилась Россиямнение

05:10

Кабаева станет вдовой и уже метит на место Путина: появился "огненный" прогноз таролога

04:40

План Путина впервые за 20 лет терпит крах: нападение РФ на Украину стало переломным моментом – МВДВидео

04:10

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять