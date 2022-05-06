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"Ад в Мариуполе": Зеленский рассказал о спасательной операции и штурме РФ

6 мая 2022, 01:02

Российские обстрелы и штурм Азовстали не прекращаются, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Продолжается спасательная операция из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе обращения, из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода Азовсталь.

"Сейчас российские обстрелы и штурм Азовстали не прекращаются. Но еще нужно вывезти гражданских - женщин и детей. Много детей, которые там остались. Просто представьте этот ад! А там дети! Более двух месяцев постоянных обстрелов, бомбардировок, постоянной смерти рядом", - отмечает глава государства.

По его словам, делается все для спасения защитников Мариуполя.

"Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. У них много раненых. Но они не сдаются. Они удерживают позиции", - добавил Зеленский.

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Что известно о штурме Азовстали

4 мая командир Азова подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на Азовстали крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, идет уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в Азове отметили, что на территории Азовстали третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками, которые вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

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