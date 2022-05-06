США помогли Украине потопить крейсер Москва: в NYT выяснили детали

Крейсер Москва затонул 14 апреля в Черном море после удара украинскими ракетами Нептун / Коллаж Википедия, Укрпочта

США предоставили разведывательные данные, которые помогли украинским Силам обороны обнаружить и нанести удар по флагману Черноморского флота РФ - крейсеру Москва.

Полученная информация и меткость защитников Украины привели к затоплению корабля, что стало серьезным ударом для России и самой значительной потерей для любого флота за 40 лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей США.

"Данные американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет Нептун", – пишет издание.

Официальные лица отказались уточнить, какая именно информация была передана, но один чиновник сказал, что она выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море в 65 морских милях к югу от Одессы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал сообщения в лондонской газете Times о том, что самолет-разведчик ВМС P-8 с авиабазы Сигонелла в Италии отслеживал крейсер до того, как его подбили украинскими ракетами Нептун.

"Ни один из самолетов P-8 ВМС США, выполняющих эти миссии по патрулированию воздушного пространства, не предоставлял информацию о целях", – заверил он.

Один из чиновников добавил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Те идентифицировали его как Москву и подтвердили его местонахождение, затем украинцы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

Читайте такжеГруз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYTДругие официальные лица утверждают, что американская разведка сыграла "решающую роль" в потоплении украинцами крейсера Москва.

Собеседники издания подчеркнули, что в администрации американского лидера Джо Байдена стремились сохранить в секрете боевую и морскую разведку, которой они делились с украинцами, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует главу РФ Владимира Путина на более широкую войну.

"Но в последние недели США направили в Украину более тяжелое вооружение и запросили у Конгресса дополнительную военную, экономическую и гуманитарную помощь в размере $33 миллиардов, демонстрируя, как быстро меняются их ограничения в отношении поддержки Украины", – пишут авторы статьи.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Отметим, Россия отрицает, что украинские ракеты сыграли какую-либо роль в гибели крейсера Москва. Там сообщают, что пожар на борту спровоцировал взрыв боеприпасов.

Независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны, сообщили, что около 40 человек погибли и еще 100 получили ранения, когда военное судно было повреждено и затонуло.

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