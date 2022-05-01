Кулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрд

Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор / Фото Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили помощь Украине в размере 33 миллиарда долларов.

"Госсекретарь отметил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России", - говорится в сообщении Госдепа США.

Сам Блинкен написал в Twitter:

"Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу наших встреч в Киеве. Я рассказал о последних шагах США в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой, ничем не спровоцированной войны Кремля".

Блинкен также сообщил о возвращении американских дипломатов в Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе и планы вернуться в Киев как можно скорее.

Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили обращение Байдена к Конгрессу США о предоставлении безопасности, экономической и гуманитарной помощи в размере 33 миллиарда долларов, чтобы дать Украине возможность победить в войне с Россией.

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Как сообщал Главред, 25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов. Также было анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину.

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина имеет полное право атаковать территорию России. По его словам, в Лондоне не против, чтобы для этого применили западное вооружение.

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