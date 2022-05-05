"Ее застрелили, я кричала, аж сорвала связки": мать рассказала об убийстве орками дочери в Херсоне

17-летнюю Анастасию оккупанты убили в Херсоне прямо на улице/ Бабель

В первые дни оккупации Херсона российские военные убили в городе почти 40 мирных жителей. Одной из их жертв стала 17-летняя Анастасия Мостовая.

Захватчики расстреляли автомобиль, в котором девушка ехала со своими знакомыми. Она как раз уезжала от мамы, когда оккупанты просто изрешетили пулями транспортное средство. О трагедии рассказала мать Анастасии Татьяна, пишет издание "Бабель".

Женщина вспоминает, что рашисти после вторжения в Херсон с первых дней часто открывали огонь по мирным жителям, которые только попадались им на глаза. Поэтому жителей города в местных Telegram-каналах призвали не выходить на улицы.

Анастасия жила отдельно от мамы со своим парнем. В тот трагический день она решила прийти со своей подругой к маме за продуктами. Назад девушек согласился подвезти знакомый. Однако по дороге вблизи одного из пограничных отрядов авто расстреляли оккупанты.

Тело Анастасии после этого нашли не сразу – только к вечеру 2 марта погибшую девушку разыскали в одном из городских моргов.

Когда женщине сообщили, что Настю нашли в морге, она была просто шокирована. Вспоминает, что кричала так, что сорвала связки и даже не могла говорить.

"Бедные мои соседи, я им просто сочувствую за то время, когда мне сказали, что Насти нет. Меня со второго этажа семейная пара прямо под руки тащила", – делится страшными воспоминаниями Татьяна.

Мать погибшей Анастасии в конце марта покинула Херсон и уехала к родственникам в Одессу.

Ранее Главред рассказывал историю 8-летнего Миши из Мариуполя, который остался без матери из-за российских оккупантов. Сейчас мальчик на вопрос, о чем мечтает, отвечает коротко: "Чтобы моя мама воскресла".

Напомним, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Луганском направлении, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные боевые столкновения.

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