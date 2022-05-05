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"Хочу,чтобы мама воскресла": 8-летний Миша из Мариуполя лишился матери из-за русских оккупантов

5 мая 2022, 13:54

Сейчас Миша, почти вся короткая жизнь которого пришлась на период войны, на вопрос, о чем мечтает, отвечает коротко: "Чтобы моя мама воскресла".

Миша
8-летний Миша из Мариуполя лишился матери из-за русских оккупантов / "Мать и младенец"

Пользователей украинского сегмента соцсети Facebook растрогала история мальчика из Мариуполя, который родился в самом начале войны против русских и террористов на Донбассе ‒ весной 2014 года. Нынешнее же полномасштабное военное вторжение России убила мать 8-летнего Миши. Эта грустная и трагическая история излагается на странице благотворительной организации "Мама и младенец".

"Мишка. Мариуполь. Он родился в 2014-м, когда началась война. В марте этого года умерла его мама. Отец остался с тремя детьми", – написала волонтерка Алла Мельничук.

Она говорит, что Мишу вместе с семьей (отцом и двумя другими детьми, матери тогда уже не было в живых) засыпало в подвале, где они прятались от постоянных бомбардировок Мариуполя российскими оккупантами.

К счастью, семье удалось выжить, поскольку отец успел взять в подвал лопату. И нею он выкопал проход в другое подземное укрытие.

Сейчас Миша, почти вся короткая жизнь которого пришлась на войну, на вопрос, о чем мечтает, отвечает коротко: "Чтобы моя мама воскресла".

"А о чем еще? Он подумал. И сказал: "А больше ничего не нужно", – закончила свой печальный рассказ Мельничук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мангуше, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей.

Об этом на своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В районе объездной дороги кафиры обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждый и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью. Это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте, в районе промзоны в Мариуполе. Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", ‒ пишет он.

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Автор: Егор Бунин
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