Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма – разведка Британии

Оккупанты намерены удержать контроль над Херсоном для продвижения своих войск на севере и западе - британская разведка / Колыхаев Игорь/Facebook

Войска России собираются как можно дольше удерживать под оккупацией Херсон. На такие намерения захватчиков указывают введение в регионе рублевой зоны и заявления о якобы "невозможности" его возвращения в Украину. Постоянный контроль над Херсоном и его транспортной развязкой поспособствует продвижению российских оккупационных войск на север и запад и поспособствует удержанию захваченного Крыма. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Как сообщает Минобороны со ссылкой на разведку, появление рублевой зоны и риторика о, дескать, "невозвращении" Херсона в Украину свидетельствует о планах по его долгосрочной российской оккупации.

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Согласно предположениям разведчиков, оккупанты стремятся удержать Херсон и его транспортные связи, чтобы улучшить потенциал наступления на север и запад, и усилить безопасность контроля над захваченным Крымом.

"Устойчивый контроль над Херсоном и его транспортными связями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и улучшить безопасность контроля над Крымом", - подчеркивается в сообщении.

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Ситуация в Херсоне

Войска России в начале марта осуществили военное вторжение в Херсон и оккупировали город. Местные жители выступают против захвата области страной-агрессором. Они выходят на улицы и принимают участие в мирных митингах в поддержку Украины.

Оккупанты РФ 25 апреля захватили здание Херсонского городского совета. Захватчики выгнали работников мэра из их кабинетов. Градоначальник Колыхаев вынужденно покинул свое рабочее место. Флаг Украины сняли со здания.

Вооруженные силы Украины продолжают наступление с целью освобождения Херсонской области. Украинские силы освободили 5 населенных пунктов.

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что Николаевщина пока не ожидает масштабного наступления войск РФ. Однако армия Украины готовится атаковать российские войска в Херсонской области.

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