Помогал спасать буйволов: под Харьковом орки убили во время обстрела 15-летнего волонтера

Под Харьковом орки убили во время обстрела 15-летнего волонтера/ УНИАН

В Харьковской области в четверг, 5 мая, во время обстрела со стороны российских захватчиков погиб 15-летний волонтер. Парень как раз помогал команде "Экопарка Фельдмана" вывозить африканских буйволов.

Еще два человека получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи. О трагедии рассказал владелец экопарка Александр Фельдман в видеообращении.

"Сегодня, 5 мая, во время эвакуации буйволов с "Фельдман Экопарка" под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров", – отметил он.

Погибший парень помогал родителям кормить и эвакуировать животных. По словам владельца, это уже шестая жертва российских захватчиков в команде экопарка.

Сейчас эвакуация животных продолжается. "Экопарк Фельдмана" на Харьковщине находится почти на линии огня, и он постоянно подвергается обстрелам. С начала широкомасштабного вторжения оттуда уже удалось спасти около 80% животных. Работники заведения, волонтеры и зоозащитники вывозят животных, рискуя своей жизнью.

Напомним, в начале марта под Харьковом в экопарке в селе Лесное погибли два человека, которые хотели покормить животных. Они прорвались на территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить питомцев, однако тут же попали под вражеский огонь.

Ранее сообщалось, что в Херсоне орки еще первые дни оккупации расстреляли почти 40 мирных жителей. Одной из их жертв стала 17-летняя Анастасия Мостовая. Мама погибшей девушки рассказала, что ее дочь застрелили прямо на улице.

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