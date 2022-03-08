Хотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людей

Сейчас волонтеры делают все возможное, чтобы спасти животных в зоопарках, а также оставленных людьми, что выехали.
Под Харьковом в экопарке в селе Лесное погибло двое людей, которые хотели покормить животных.
"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем", - рассказал владелец Александр Фельдман.
По словам Фельдмана, сейчас волонтеры делают все возможное, чтобы спасти животных в зоопарках, а также оставленных людьми, что выехали.
"Сегодня мы делаем все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке, и не подвергать опасности людей", - добавил он.
Напомним, в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб украинский актер и телеведущий Павел Ли. Паша Ли родился в Крыму. Снимался в кино и рекламе, был актером дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".
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